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В Германии задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. Им планируется поручить выполнение полицейских функций.
Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным разведчиков, военные в Германии уже рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.
В бундесвере считают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд, состоящих из ярых националистов. Им, конечно, придумают другое название, но по сути своей это будут всё те же бандеровские каратели, подчеркнули в СВР.
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