Боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области – видео

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Вторгшиеся в курское приграничье боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей, несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления. Кадры с камеры украинского военного автомобиля публикует РИА Новости.
На кадрах группа украинских боевиков расстреливает дома мирных жителей, они ломают калитки и проникают внутрь частных домовладений. Сопротивления никто не оказывает.
Ранее комбат 810-й бригады морской пехоты с позывным «Як» в Курской области рассказал, что большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться его бойцам, обучались на Западе. Он отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.
Читайте также:
Минобороны: скопление пехоты ВСУ уничтожено в Курской области
«Последняя капля»: Новые удары РФ заставили Украину задуматься о переговорах
Выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником»
Элина Позднякова