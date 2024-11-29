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На Западе призвали готовиться к разделу Украины

Политолог Бреммер посоветовал Европе быть готовой к разделу Украины
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Европе стоит подготовиться к будущему разделу Украины, так как это наиболее вероятный новый виток в конфликте между Москвой и Киевом, поделился мнением руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер в интервью с немецкой газетой Bild.
Бреммер уверен, что Россия уже заняла значительные территории, которые не планирует отдавать, а Украина при этом находится в затруднительном положении, где из-за нехватки военных возможностей отвоевывание у РФ земель силой не кажется возможным.

По оценке эксперта, если ситуация на фронте для Украины продолжит развиваться по тому негативному сценарию, который установился в последнее время, то стране стоит смириться с мыслью о вероятной потере всего востока и юго-востока, в том числе Донбасса. Разумеется, Европе, которая поддерживает ВСУ, тоже следует настроиться на более негативное для их стороны развитие событий.



У Бреммера есть все причины верить, что РФ не отдаст занятые территории Украине.

Например, ранее 28 ноября в России ответили на слова США о «мире через силу» в конфликте на Украине. А президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве.

На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при приближении зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.

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«Последняя капля»: Новые удары РФ заставили Украину задуматься о переговорах
Новые удары России могут заставить украинцев требовать прекращения конфликта
29 ноября 2024, 04:07

Фото: istockphoto/reflection_art

На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при близости зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта.
Телеканал «Общественное» передает, что эта ситуация грозит стать для жителей Украины «последней каплей», и граждане могут начать активно выступать против решений своего лидера.

«Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект», — высказался политолог Петр Олещук на канале.
Энергетическая ситуация на Украине стала ухудшаться после обстрела 17 ноября: повреждения получили Кременчугская ГЭС и 4 подстанции «Энергоатома». После следующего удара, который был произведен в ночь на 26 ноября, пострадала новая энергетическая инфраструктура — на этот раз в Тернопольской области.

«Ситуация с электроснабжением сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды», — сказал руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал в эфире телеканала «Киев 24».
По оценкам украинских экспертов, обеспеченность страны электроэнергией в ближайшее будущее будет зависеть от четырех факторов: новых российских ударов, температуры, экстремальных погодных явлений и износа инфраструктуры.

В конце дня 28 ноября в городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Ранее «Радио 1» стало известно, что власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.

Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.

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Силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области
29 ноября 2024, 02:31

Фото: iStock/ Oselote

Силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, подавление идет успешно: нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.
В своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь пишет о развитии событий, уточняя, что средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку и действуют оперативно.

«На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — передает Слюсарь.
На данный момент сообщается, что погибших, как и пострадавших в ходе атаки украинских дронов, нет.

Ранее этой ночью «Радио 1» стало известно о том, что ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями. Прямо перед этим поступило оповещение, как украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью.

При этом 28 ноября на Кубани автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников. Также в сети появились кадры атаки вражеских дронов в Краснодарском крае, видео и фото увидеть можно в данной статье.

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Западные СМИ отметили «невыполнимую задачу» представителя США по Украине
Spiegel: представителя Трампа по Украине на посту ждет невыполнимая задача
29 ноября 2024, 02:14

Фото: iStock/lucky-photographer

Назначенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог столкнется с ужасно тяжелой, «почти невыполнимой», задачей.
Издание Der Spiegel сообщает, что от Келлога ожидается заключение сделки, которая в равной или почти равной степени устроит каждую из конфликтующих сторон. Разумеется, сказать о мире на идеальных условиях просто, но выполнить подобную цель почти невыполнимо.

«Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — указывает журнал.
Громкие обещания Трампа, которыми тот бросался во время президентской гонки, теперь значительно затрудняют его положение на международной арене.

Больше информации о том, как победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут договориться о нейтралитете Украины после недолгих переговоров читайте в нашем материале.

В начале ноября Трамп созванивался с Путиным: подробности разговора. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий». При этом МИД Украины сообщал об отсутствии у Киева информации о беседе Трампа с Путиным.

Помимо этого известно, что Трамп также решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке и уладить там конфликты.

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Бывший канцлер Германии заявила, что ЕС давно хотел поставлять Киеву вооружение
Меркель: в НАТО не отказывались от помощи Украине во время Минского процесса
29 ноября 2024, 01:19

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Ангела Меркель, которая занимала должность в правительстве Германии с 2005 по 2021 годы, в эфире телеканала ZDF признала тот факт, что страны-члены НАТО не отказались от поддержки Киева во время реализации Минских договоренностей.
На канале бывшую канцлера Германии спросили о том, почему ЕС не стал оказывать Киеву военную помощь намного раньше.

«Я тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений. Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, — на этот счет были масштабные планы — мы никогда не отказывались», — сказала Меркель.
По ее словам, ситуация по отсутствию быстрой военной помощи сложилась лишь по той причине, что в альянсе существовало подобие «разделения рабочего процесса». Дальнейшей конкретики и деталей не последовало.

27 ноября стало известно, что власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ РФ на данное заявление.

Ранее, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит G8 из-за любимой марки пива.

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Выяснили, что Украина перенесла Раду в другое место из-за страха перед «Орешником»
FT: Киев решил перенести Верховную раду в новое место из-за «Орешника»
29 ноября 2024, 01:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.
Западная газета Financial Times пишет о данном развитии событий, делая упор на прямую связь между спешным решением киевских властей и показом мощи ракеты «Орешник».

«Угроза (возможных ударов по центрам принятия решений) появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу из-за сообщения о ракетной опасности», — передает Financial Times.
Теперь парламент Украины находится в месте с более тщательной охраной, рядом с администрацией президента и национальным банком.

Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате было поражено 17 военных объектов Украины. Путин раскрыл подробности ​атаки.

Ранее украинские СМИ доложили, что в городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.

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#опасность
#верховная рада
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ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями
29 ноября 2024, 00:39

Фото: iStock/ NiseriN

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, когда город Шебекино подвергся атаке. Вскоре после этого было установлено, что в Брянской области также сбито два украинских дрона. Пострадавших в ходе этих атак нет.
Информацию об атаках доложили через свои Telegram-каналы губернаторы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.

Чуть раньше ночью Гладков сообщал, что над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА.

Ранее «Радио 1» писало о том, что были опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае.

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#Вячеслав Гладков
#александр богомаз
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Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
28 ноября 2024, 23:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА, передает губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.
«В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — пишет в своем Telegram-канале губернатор.
Помимо этого повредилась одна машина, обломки от падения БПЛА вызвали возгарание из-за попадания в газовую трубу. Подача газа уже перекрыта аварийной службой.

Последствия атаки еще уточняются.

Ранее «Радио 1» писало о том, как автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани.

Незадолго до этого расчет операторов БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой на Харьковском направлении.

Также в этом году добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

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На Украине ответили на призыв США снизить возраст мобилизации
Панченко: Зеленский видит в словах Байдена о снижении возраста мобилизации приказ
28 ноября 2024, 23:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Владимир Зеленский воспринимает рекомендацию США уменьшить возраст призыва в Украине с 25 до 18 лет, учитывая нехватку солдат в вооруженных силах, как прямой приказ, поделилась мнением журналистка Диана Панченко в социальной сети Х (ранее Twitter).
Панченко считает, что США стремится к войне, и указывает, что такие действия со стороны Байдена возмутительны. Американское правительство совсем осмелело и больше не скрывает того, что ему нужно от конфликта на Украине.

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей», — написала журналистка.
Ранее «Радио 1» писало о том, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

Однако не все украинцы поддержали совет Соединенных Штатов Америки. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

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Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ
Депутат Янченко: укомплектованность некоторых бригад ВСУ составляет лишь 40-60%
28 ноября 2024, 23:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Бригады Вооруженных Силах Украины (ВСУ), которые действуют на фронте, укомплектованы лишь на 40-60%. При этом военные в них высказывают недовольство по поводу утомления, рассказала депутат Верховной Рады Галина Янченко.
По словам Янченко, которая общается с людьми на линии боевого соприкосновения, больше всего тех беспокоит отсутствие полного укомплектования бригад: когда оно в среднем составляет 60 процентов и ниже, то невозможно не беспокоится.

«Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», — заключила Галина Янченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского.

При этом военком на Украине сравнивал мобилизованных в армию с загнанными в угол крысами.

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