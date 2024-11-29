На Западе призвали готовиться к разделу Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области, когда город Шебекино подвергся атаке. Вскоре после этого было установлено, что в Брянской области также сбито два украинских дрона. Пострадавших в ходе этих атак нет.