На Западе призвали готовиться к разделу Украины

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Европе стоит подготовиться к будущему разделу Украины, так как это наиболее вероятный новый виток в конфликте между Москвой и Киевом, поделился мнением руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер в интервью с немецкой газетой Bild.
Бреммер уверен, что Россия уже заняла значительные территории, которые не планирует отдавать, а Украина при этом находится в затруднительном положении, где из-за нехватки военных возможностей отвоевывание у РФ земель силой не кажется возможным.
По оценке эксперта, если ситуация на фронте для Украины продолжит развиваться по тому негативному сценарию, который установился в последнее время, то стране стоит смириться с мыслью о вероятной потере всего востока и юго-востока, в том числе Донбасса. Разумеется, Европе, которая поддерживает ВСУ, тоже следует настроиться на более негативное для их стороны развитие событий.
У Бреммера есть все причины верить, что РФ не отдаст занятые территории Украине.
Например, ранее 28 ноября в России ответили на слова США о «мире через силу» в конфликте на Украине. А президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве.
На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при приближении зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.
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По оценке эксперта, если ситуация на фронте для Украины продолжит развиваться по тому негативному сценарию, который установился в последнее время, то стране стоит смириться с мыслью о вероятной потере всего востока и юго-востока, в том числе Донбасса. Разумеется, Европе, которая поддерживает ВСУ, тоже следует настроиться на более негативное для их стороны развитие событий.
У Бреммера есть все причины верить, что РФ не отдаст занятые территории Украине.
Например, ранее 28 ноября в России ответили на слова США о «мире через силу» в конфликте на Украине. А президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве.
На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при приближении зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.
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Мария Моисеева