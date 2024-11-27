Фото: istockphoto/Michele Ursi
Завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии, считают обозреватели издания American Thinker.
Авторы предположили, что в настоящее время имеется вероятность завершения противостояния прекращением огня, и Киев будет контролировать Западную Украину. Москва при этом получит территорию вдоль черноморского побережья от России до Крыма, пишут журналисты.
По мнению авторов, если бы Украина была нейтральной страной между РФ и Западом, то избежала бы кровопролития.
Ранее пассажирка автобуса в Новой Каховке раскрыла детали атаки со стороны Украины.
Читайте также:
ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц
Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений
В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта
«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — сказано в материале.
По мнению авторов, если бы Украина была нейтральной страной между РФ и Западом, то избежала бы кровопролития.
Ранее пассажирка автобуса в Новой Каховке раскрыла детали атаки со стороны Украины.
Читайте также:
ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц
Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений
В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта
Никита Кротов