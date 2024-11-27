Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Западе рассказали, что будет с Украиной после завершения конфликта

На Западе рассказали, что будет с Украиной после завершения конфликта

AT: завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии, считают обозреватели издания American Thinker.
Авторы предположили, что в настоящее время имеется вероятность завершения противостояния прекращением огня, и Киев будет контролировать Западную Украину. Москва при этом получит территорию вдоль черноморского побережья от России до Крыма, пишут журналисты.

«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — сказано в материале.


По мнению авторов, если бы Украина была нейтральной страной между РФ и Западом, то избежала бы кровопролития.

Ранее пассажирка автобуса в Новой Каховке раскрыла детали атаки со стороны Украины.

Читайте также:

ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц

Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
В ВСУ назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления
Киеву надо мобилизовать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления
27 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.
«Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал собеседник.

Перед этим обозреватели издания American Thinker предположили, что ждет Украину, когда конфликт закончится.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет поставленных целей.

Читайте также:

Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»

Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ

Захарова заявила о готовности России обменять 630 военных с Киевом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»
«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» составляет 900 килотонн, или «45 Хиросим»
27 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн или «45 Хиросим». Об этом сообщается в материале госпортала «Объясняем.рф».
По данным портала, сбить ракету «Орешник» уже в процессе полета нельзя. Однако это возможно лишь на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость.

Максимальная скорость «Орешника» — 12 380 км, а дистанция поражения составляет 5500 км. Согласно оценкам экспертов, до авиабазы «Раммштайн» в Германии ракета долетит за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»

Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине
#россия
#скорость
#квартиры
#зубы
#ракета
#меры
#нато
#всу
#ракеты
#захарова
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ
Пассажирка автобуса в Новой Каховке: повезло, что у меня только четыре перелома
27 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/zabelin

Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее «только 4 перелома». Об этом информирует РИА Новости.
По словам очевидицы, мирные жители находились в автобусе, через некоторое время под ним произошел взрыв. Женщина сообщила, что у многих пассажиров в результате взрыва оторвало ноги.

Она добавила, что тяжелых травм не получил лишь один мужчина, однако у него погибла жена. Уточняется, что сейчас женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц

Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО
#женщина
#лечение
#взрыв
#жители
#мужчина
#меры
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц
ВСУ приказали стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед РФ
27 ноября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Боевикам ВСУ в подконтрольной Киеву части Донбасса вокруг Красноармейска приказали стрелять по «неустановленным лицам» из-за страха перед российскими разведчиками, передает CNN.
«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — сказано в сообщении.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что украинские боевики уничтожают дома в Дзержинске, в которых находятся их же сослуживцы.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать конфликт, но на той стороне отказались.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР

Пленный туберкулезник из ВСУ рассказал об отправке больных украинцев на фронт

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений
Захарова: Запад не должен сомневаться в потенциале России после пуска «Орешника»
27 ноября 2024, 18:05

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия будет отвечать как зеркально, так и асимметрично в ответ на развертывание Западом своих вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Дипломат выразила надежду на то, что после пуска «Орешника» «никаких сомнений о потенциале России у Запада не осталось».

Ранее Захарова заявила, что западные страны хотели исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»

В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта
#сша
#россия
#радио 1
#мид
#данные
#зубы
#страны
#мид рф
#дипломат
#всу
#ракеты
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крымчанин осужден на 16 лет за вербовку в антироссийское движение
Жителя Крыма осудили на 16 лет за вербовку в подпольное движение «Атеш»
27 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

К 16 годам колонии за вербовку знакомых в антироссийское подполье для терактов приговорили крымчанина Эльдара Абдураимова, пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщили в суде.
По его информации, в конце сентября 2022 года фигурант посмотрел в сети видео, призывающее вступить в движение против России, а после отправил запись знакомым, уговаривая совершить теракт в регионе.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Читайте также:

В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта

Захарова заявила о готовности России обменять 630 военных с Киевом

В офисе Зеленского призвали союзников не позволить России победить
#мир
#россия
#крым
#суд
#приговор
#тюрьма
#новости
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта
Рябков: США и НАТО близки к признанию их Россией участниками конфликта
27 ноября 2024, 16:45

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные государства должны понять близость момента, когда не будет альтернативы признанию США и НАТО полноценными участниками конфликта с Россией. Об этом информирует RT.
По словам дипломата, Запад находится в опасном заблуждении, полагая, что способен одержать стратегическую победу над Россией.

«Ядерная держава не может быть побеждена. У нас есть инструменты для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами», — цитирует Рябкова RT.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
#запад
#маск
#сша
#нато
#россия
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила о готовности России обменять 630 военных с Киевом
27 ноября 2024, 16:45

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская сторона готова провести очередной обмен военнопленными с киевским режимом в формате 630x630, а также подготовить последующие обмены. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат Мария Захарова.
«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — произнесла представитель внешнеполитического ведомства РФ.
В начале ноября между Россией и Украиной произошел обмен телами в Гомеле в формате 37 на 563. России передали 37 тел Украине — 563.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Читайте также:

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

Фон дер Ляйен дала Европе одно обещание

«Его подвиги будут жить вечно»: история погибшего на СВО бойца Фадина, ставшего Героем РФ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО
Полпред в УрФО Жога: ветеранам ВСО не грозит «афганский синдром»
27 ноября 2024, 16:23

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе Артем Жога оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников специальной военной операции. Об этом пишет URA.RU.
По словам Жоги, ветеранам спецоперации не грозит «афганский синдром» — ситуация, при которой бывшие военные не могут найти себя в мирной жизни. Он отметил, что в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов.

Для того, чтобы не повторить данный опыт, необходимо вовлекать участников СВО в общественную жизнь, добавил Жога. На сегодняшний день в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки для формирования «афганского синдрома», заключил полпред.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

В Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву
#военные
#жизнь
#государство
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате