СВР обнародовал случаи перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые представители украинской элиты переходят на сторону России.
«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России – ред.). И такие опасения вполне оправданы - первые уже пошли», - отметил Нарышкин.
В СВР также рассказали, что США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.
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