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СВР обнародовал случаи перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Нарышкин: представитель украинской элиты начали переходить на сторону России
12 февраля 2024, 17:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые представители украинской элиты переходят на сторону России.
«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России – ред.). И такие опасения вполне оправданы - первые уже пошли», - отметил Нарышкин.

В СВР также рассказали, что США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.


По информации разведки, на роль западного «наместника» в стране претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после завершения нынешнего мандата в Брюсселе пожелал поехать в Киев, чтобы следить за порядком.

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#великобритания
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В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов
12 февраля 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избирательная комиссия Московской области 14 февраля проведёт жеребьёвку по распределению между кандидатами в президенты России эфирного времени на региональных государственных теле- и радиоканалах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Жеребьёвка начнётся 14 февраля 2024 года в 14 часов. Она пройдёт в зале заседаний по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, эт. 5, каб. 509.

Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.

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#мособлизбирком
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#подмосковье
#московская область
#президент
#сми
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«Братские народы»: В Турции разглядели важный сигнал Путина
dikGazete: Путин, говоря о братских народах РФ и Украины, послал сигнал Западу
12 февраля 2024, 17:17

Фото: iStock/3dmitry

В ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер Владимир Путин послал Западу важный сигнал, об этом пишет турецкое издание dikGazete.
«Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны», — пишет автор статьи.

Он также обратил внимание на удивительную историю, которую рассказал Путин. По словам российского президента, во время борьбы между ВС РФ и ВСУ, российские солдаты загнали украинцев в тупик. Россияне крикнули противнику — «Сдавайтесь», на что услышали ответ — «Русские не сдаются».

Журналист также напомнил, что в конце интервью Путин заявил, что русские и украинцы — это братские народы. По мнению автора статьи, таким образом глава РФ подал сигнал Западу, указав на его тщетные попытки навсегда разъединить два этих народа.

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#россия
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Новый президент Финляндии Стубб отказался строить отношения с Россией
Стубб: Финляндия не будет строить отношения с РФ до окончания СВО
12 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/Ruma Aktar

Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.

Стубб также предположил, что в ближайшее время российско-финское сотрудничество не наладится.

Кроме того, президент обратился к представителям стран НАТО с просьбой выделять 2% своего ВВП на развитие обороны. Он подчеркнул, что Финляндия является одной из наиболее стратегически важной западной страной.

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#финляндия
#россия
#отношения
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#политика
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На Украине считают, что интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Киеву
Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно отразится на помощи Киеву
12 февраля 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно сказаться на общественном мнении американцев и решении политиков в США на выделении военной помощи Украине. Так считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Не следует это интервью недооценивать. Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», - заявил Лещенко в эфире телеканала «Рада».

Он пояснил, что американские политики вынуждены будут прислушаться к своим избирателям, если среди них сформируется подобное мнение. Кроме того, по словам Лещенко, интервью с Путиным могло помочь Карлсону сделать шаги, чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах в США претендовать на роль вице-президента США.

Политик отметил, что именно кандидатура Карлсона более часто. Лещенко считает, что журналист помогает Трампу в создании общественного мнения среди американцев по поводу украинского конфликта. И это роль он уже выполнил, заключил он.

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#сша
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#мнение
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#интервью
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«Этот тип»: Байден неоднократно пренебрежительно отзывался о Нетаньяху
NBC News: Байден неоднократно называл Нетаньяху уродом
12 февраля 2024, 17:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден неоднократно пренебрежительно выражался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в частных разговорах, об этом пишет NBC News со ссылкой на источник.
«В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью; он презрительно отзывался о Нетаньяху как об «этом типе»; последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом», — прокомментировали ситуацию на телеканале, ссылаясь на очевидцев этих разговоров.

Ранее стало известно, что администрация Соединённых Штатов разочаровалась в израильской премьере и больше не рассматривает его в качестве сильного и надёжного партнёра.

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#израиль
#сша
#джозеф байден
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«Хватит быть посмешищами» : Во Франции призвали прекратить помощь Украине
Филиппо: Необходимо срочно прекратить помогать Зеленскому и начать переговоры
12 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/sb2010

Евросоюзу необходимо срочно прекратить помогать Украине и начать переговоры, с таким заявлением выступил лидер движения «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!», — призвал Филиппо.

Политик напомним, что главный союзник Киева — Соединённые Штаты — так и не согласовали выделение нового транша помощи для Вооружённых сил Украины. Теперь вся ответственность за средства на поддержку Украины лягут на плечи Европейского союза.

По мнению Филиппо, необходимо срочно прекратить спонсировать киевский режим и начать договариваться о мире.

Ранее французский политик также призвал Париж выйти из составов ЕС и НАТО.

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#евросоюз
#нато
#франция
#украина
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Томаев: Сотни грузовиков скопились на границе РФ и Грузии
12 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/Gabriele Grassl

Новое напряжение между Россией и Грузией выходит на передний план, поскольку вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев подтвердил, что на границе между этими двумя странами наблюдается скопление нескольких сотен грузовиков. Эту информацию сообщает агентство «Интерфакс».
Согласно данным Томаева, большая часть из 914 большегрузов находится на специальных парковках, в то время как таможенные и пограничные службы продолжают работу в штатном режиме.

Он также отметил, что за последнюю неделю количество автомобилей, пересекающих сухопутную границу между Россией и Грузией, составило более 12 тысяч, а число пешеходов превысило 26 тысяч человек.

В конце декабря россиянка Ирина описала свои впечатления от застревания в пробке на контрольно-пропускном пункте на границе между Россией и Грузией как «живыми бы выбраться». Ее свидетельство относилось к тому времени, когда КПП Верхний Ларс временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.

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#грузия
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#грузовик
#таможня
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Разведка ФР: Запад готовится назначить «спецпосланника» на Украине
В СВР заявили, что Запад планирует назначить «наместника» на Украине
12 февраля 2024, 15:20

Фото: istock / Oleksii Liskonih

США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. Об этом информирует Служба внешней разведки России.

В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.

По информации разведки, на роль западного «наместника» в стране претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после завершения нынешнего мандата в Брюсселе пожелал поехать в Киев, чтобы следить за порядком.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Зеленский в итоге всё-таки уволил Залужного. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#великобритания
#нато
#киев
#служба
#украина
#владимир зеленский
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Боррель сделал резкое заявление о связи работы НАТО с настроением президента США
Боррель: работа НАТО не должна зависеть от настроения американских президентов
12 февраля 2024, 14:23

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Работа НАТО не должна зависеть от настроения президента США. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках встречи глав МИД стран Евросоюза, сообщает Reuters.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.

Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе. Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».

«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — считает Боррель.

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