СВР: США добиваются смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент

Прокуратура Парижа заподозрила лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года и начала по данному факту расследование. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.