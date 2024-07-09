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США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные, полученные Службой внешней разведки (СВР) России.
В пресс-бюро ведомства сообщили, что американские «кураторы» в Грузии уже дали команду оппозиционным силам планировать и готовить приуроченные к выборам протесты в стране. В администрации Белого дома уже разработана мощная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Своеобразным «тараном» в антиправительственных действиях должно стать население Тбилиси, которое было изрядно разогрето весной во время акций протеста в связи с законом об иноагентах, указано в сообщении СВР.
В основу всех предстоящих событий Вашингтон планирует заложить антироссийскую идеологию, по традиции обвинив Москву во всех бедах Грузии. Акцент будет сделан на обвинениях партии «Грузинская мечта» в политической несамостоятельности, которая препятствует вступлению Грузии в Евросоюз.
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Александр Бойцов