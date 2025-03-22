«Преступник и предатель»: В СВР дали исчерпывающую характеристику перебежчику Гордиевскому

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Известный «двойной агент» Олег Гордиевский скончался сегодня в Великобритании на 87-м году жизни. В Службе внешней разведки (СВР) России его назвали преступником и предателем.
Такую исчерпывающую характеристику дали бывшему полковнику КГБ в пресс-бюро СВР в ответ на запрос РИА Новости. Напомним, работавший в органах госбезопасности с 1962 года Гордиевский, по данным западных СМИ, был самым высокопоставленным офицером, когда либо переходившим на сторону противника. В 1983 году он возглавил советскую резидентуру в Лондоне и едва всю её не «сдал». Просто не успел: что-то заподозрившая Москва отозвала куратора обратно в СССР.
Британская разведывательная служба MI-6, дорожа столь ценным кадром, разработала целую операцию, в результате которой Гордиевского удалось вывезти на Запад. Там он продолжил работу против своей страны, консультируя по различным вопросам разведки разных стран.
В 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.
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Британская разведывательная служба MI-6, дорожа столь ценным кадром, разработала целую операцию, в результате которой Гордиевского удалось вывезти на Запад. Там он продолжил работу против своей страны, консультируя по различным вопросам разведки разных стран.
В 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.
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Александр Бойцов