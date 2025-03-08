Глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко умер на 72-м году жизни

Александр Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
На 72-м году жизни скончался президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко. Об этом гласит сообщение организации.
«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — сказано в публикации.
Уточняется, что отставной генерал-полковник участвовал во многих крупных антитеррористических операциях.
Мирошниченко родился в Москве 3 июля 1953 года. Срочную службу проходил в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Работал в службе охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Также был участником событий в Афганистане в декабре 1979 года.
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