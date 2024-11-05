Ветеран ГРУ назвал псевдоним Столтенберга в разработке разведки СССР

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрабатывала разведка СССР. Об этом заявил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в разговоре с РИА Новости.
«В конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», — рассказал Винокуров.
Уточняется, что при этом бывший генсек Североатлантического альянса отказался сотрудничать и рассказал о своих контактах правоохранителям в Норвегии.
Напомним, Йенс Столтенберг ушел в отставку с должности генерального секретаря блока 1 октября текущего года. Его преемником стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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Екатерина Коршунова