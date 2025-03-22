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В Британии умер работавший на MI-6 знаменитый «двойной агент» Олег Гордиевский

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Великобритании скончался, вероятно, один из самых знаменитых шпионов уже ушедшего ХХ века. Это был перебежавший в Соединённое Королевство бывший агент КГБ Олег Гордиевский.
Этому человеку, достойному быть прообразом для персонажей Яна Флеминга и Грэма Грина, было 86 лет, сообщает ВВС. Официальные причины бывшего сотрудника сразу нескольких спецслужб, как и следовало ожидать, не раскрываются.

Гордиевский работал в Комитете государственной безопасности СССР с 1962 года и к концу 70-х годов прошлого века дослужился до звания полковника. Он курировал многие операции ведомства в Скандинавии и Великобритании, а в 1985 году едва не возглавил всю советскую резидентуру в Лондоне. Однако, сам ещё будучи рядовым резидентом в Англии, офицер госбезопасности предложил свои услуги британской разведке MI-6 и начал вести «двойную игру». В ведомстве уже Её Величества Гордиевский получил кодовое имя OVATION.

Опасная игра уже не всегда понятно, чьего именно агента, продолжалась 11 лет. Однако в том самом 1985 году Москва заподозрила факт государственной измены и отозвала своего куратора обратно в СССР. Но MI-6, признав безусловные заслуги Гордиевского, организовала тайную операцию и вывезла своего шпиона в Великобританию. Там он ещё много лет продолжал работать в качестве консультанта западных разведок и контрразведок.

О значимости этой фигуры, несмотря на её понятное нахождение в тени, можно судить хотя бы по тому факту, что в 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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«Возвращаем статус»: Крымский депутат Жиленко опроверг ложь Зеленского о полуострове
Депутат Жиленко: В Крыму активно идёт строительство и бронирование отдыха
22 марта 2025, 07:38

Фото: istockphoto/scaliger

В недавнем совместном интервью с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Крыму последние 11 лет «нет никакого туризма». Депутат крымского парламента Виктор Жиленко назвал это высказывание «полной ерундой».
По словам лидера киевского режима, «Крым умирает», потому что вся его логистика якобы связана с Украиной. В разговоре с РИА Новости член комитета по туризму и курортам с недоумением отметил, что на территории «умирающего» полуострова активно идёт строительство новых гостиниц, а люди из дальних регионов ещё зимой начинают бронировать себе места для отдыха.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. Мы расширяем пляжи и реконструируем набережные в приморских курортных городах и посёлках, строимся и развиваемся», — подчеркнул парламентарий.

Как раз за те самые указанные украинским лидером 11 лет Крым снова становится жемчужиной Черноморского побережья и возвращает себе статус всероссийской здравницы, заключил Жиленко.

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Bild: председатель ЕК фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европе
22 марта 2025, 06:39

Фото: iStock/sinonimas

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свое время получившая неофициальное звание «самой влиятельной женщины Европы», дальше будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене. Об этом пишет Bild.
«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше» — пишут в издании.

Таблоид упомянул случай, произошедший в Париже на саммите об искусственном интеллекте. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс просто ушел со встречи, когда фон дер Ляйен стала отвечать на его слова. На фоне этого Bild указал на то, что в США не считаются со мнением председателя ЕК. При чем это касается не только фон дер Ляйен, но и всего Евросоюза в целом. В особенности это проявляется в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру
22 марта 2025, 05:27

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Депутат парламента ФРГ и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал многообещающим сигналом к установлению прочного мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Продолжительный разговор глав двух государств представляет собой многообещающий сигнал на пути к прочному миру. Частичное прекращение огня, согласованное в ходе телефонного разговора, особенно в отношении энергетической инфраструктуры, может стать важным шагом в этом направлении», — заявил агентству Котре.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф назвал ориентировочное время встречи глав двух государств. По словам политика, это может произойти в ближайшие месяцы.

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Уиткофф: главным вопросом конфликта на Украине является статус новых регионов
22 марта 2025, 04:48

Фото: iStock/Diy13

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главным вопросом украинского конфликта является статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два», — сказал Уиткофф.

Чиновник отметил, что это русскоязычные регионы, а их жители большинством голосов на референдумах выбрали стать частью России. По словам Уиткоффа, это ключевой вопрос конфликта, который должен быть урегулирован в первую очередь. Сейчас в этом направлении ведутся очень позитивные переговоры.

Еще одним центральным вопросом конфликта политик назвал то, что готов ли мир признать данные регионы в составе РФ. К тому же чиновник отметил Владимира Зеленского, а именно сможет ли он выжить, если признает переход территорий под управление России.

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Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости касательно конфликта на Украине
22 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/Bet_Noire

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости при освещении конфликта на Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Почему существует цензура, направленная на то, чтобы американцы не знали, что на самом деле происходит? Почему нас лишают возможности видеть конфликт целиком, а не только его части?», — сказал Уиткофф.

Как пояснил политик, ситуация связана с предвзятостью американских СМИ, которые как единый механизм. К тому же в них прослеживается ненависть к президенту США Дональду Трампу. Уиткофф заявил, что если бы американский лидер придумал лекарство от рака и пришел в Конгресс, члены демократической партии ему бы не аплодировали.

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