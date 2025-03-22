В Британии умер работавший на MI-6 знаменитый «двойной агент» Олег Гордиевский

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В Великобритании скончался, вероятно, один из самых знаменитых шпионов уже ушедшего ХХ века. Это был перебежавший в Соединённое Королевство бывший агент КГБ Олег Гордиевский.
Этому человеку, достойному быть прообразом для персонажей Яна Флеминга и Грэма Грина, было 86 лет, сообщает ВВС. Официальные причины бывшего сотрудника сразу нескольких спецслужб, как и следовало ожидать, не раскрываются.
Гордиевский работал в Комитете государственной безопасности СССР с 1962 года и к концу 70-х годов прошлого века дослужился до звания полковника. Он курировал многие операции ведомства в Скандинавии и Великобритании, а в 1985 году едва не возглавил всю советскую резидентуру в Лондоне. Однако, сам ещё будучи рядовым резидентом в Англии, офицер госбезопасности предложил свои услуги британской разведке MI-6 и начал вести «двойную игру». В ведомстве уже Её Величества Гордиевский получил кодовое имя OVATION.
Опасная игра уже не всегда понятно, чьего именно агента, продолжалась 11 лет. Однако в том самом 1985 году Москва заподозрила факт государственной измены и отозвала своего куратора обратно в СССР. Но MI-6, признав безусловные заслуги Гордиевского, организовала тайную операцию и вывезла своего шпиона в Великобританию. Там он ещё много лет продолжал работать в качестве консультанта западных разведок и контрразведок.
О значимости этой фигуры, несмотря на её понятное нахождение в тени, можно судить хотя бы по тому факту, что в 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.
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Гордиевский работал в Комитете государственной безопасности СССР с 1962 года и к концу 70-х годов прошлого века дослужился до звания полковника. Он курировал многие операции ведомства в Скандинавии и Великобритании, а в 1985 году едва не возглавил всю советскую резидентуру в Лондоне. Однако, сам ещё будучи рядовым резидентом в Англии, офицер госбезопасности предложил свои услуги британской разведке MI-6 и начал вести «двойную игру». В ведомстве уже Её Величества Гордиевский получил кодовое имя OVATION.
Опасная игра уже не всегда понятно, чьего именно агента, продолжалась 11 лет. Однако в том самом 1985 году Москва заподозрила факт государственной измены и отозвала своего куратора обратно в СССР. Но MI-6, признав безусловные заслуги Гордиевского, организовала тайную операцию и вывезла своего шпиона в Великобританию. Там он ещё много лет продолжал работать в качестве консультанта западных разведок и контрразведок.
О значимости этой фигуры, несмотря на её понятное нахождение в тени, можно судить хотя бы по тому факту, что в 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.
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Александр Бойцов