Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

На нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации российские бойцы идут в наступление. В результате боев, под контроль ВС РФ взята Марьинка. О последних событиях на линии боевого соприкосновения, и о том, где противник утратил позиции, читайте в материале «Радио 1».