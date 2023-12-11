Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

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На нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации российские бойцы идут в наступление. В результате боев, под контроль ВС РФ взята Марьинка. О последних событиях на линии боевого соприкосновения, и о том, где противник утратил позиции, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область
Украинские формирования нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, ВСУ атаковали территорию области из танков. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта. Пострадавших в результате происшествия нет.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью в Киеве прозвучало несколько взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Также сигналы оповещения сработали на территории города Южный в Одесской области, где прозвучали взрывы.Киевские власти не комментировали произошедшее. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине
В ночь на воскресенье взрывы раздались в Херсоне и Кривом Роге. Повреждения получил объект критической инфраструктуры.
ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ
Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
Опорные пункты и минометные расчеты противника уничтожены группировкой ВС РФ «Запад» на Купянском направлении. По информации издания РИА Новости, взводные пункты были замаскированы, однако ВС РФ раскрыли позиции и нанесли массированный удар. Группировка ежедневно ведет огонь по местам дислокации ВСУ на этом направлении, сообщает агентство.
Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО
В зоне проведения спецоперации ВС РФ впервые применили вертолеты Ка-52М. Российские летчики нанесли удар по позициям ВСУ в районе Донецка. В результате атаки, бронетехника противника и опорный пункт украинской группировки были уничтожены.
Последние новости СВО
ВС РФ перехватили инициативу под Авдеевкой. Также российские военные штурмуют укрепрайоны ВСУ. Бойцам удалось закрепиться вдоль железной дороги на Очеретино.
На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
В западной части Марьинки установлен флаг Российской Федерации. Оборона ВСУ оказалась продавлена.
На Ореховском направлении продолжаются позиционные бои. ВС РФ наступают в районе Новофедоровки, ВСУ пытаются удерживать оборону, однако по некоторым данным, российские бойцы смогли пройти вглубь позиций противника на один километр.
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Анастасия Крестьянова