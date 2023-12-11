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В Европейском союзе рассматривают сценарий прекращения огня между РФ и Украиной после того, как ВСУ окончательно потеряют наступательный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Службу внешней разведки России.
«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — указано в сообщении СВР.Кроме того, в Брюсселе Залужного, Ермака Буданова, Кличко и Арестовича* и в качестве преемников президента Украины Владимира Зеленского.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Алина Юрчак