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Связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно затруднена

29 августа 2024, 09:35
Фото: istockphoto / IherPhoto

Фото: istockphoto / IherPhoto

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что сложно установить связь с мирными жителями Курской области, оказавшимися в зоне вторжения ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Взаимодействие с людьми, которые сейчас находятся на этой территории, затруднено», — отметил Мирошник.

По его словам, связь в основном поддерживается через людей, которые совершают вылазки в эти районы.



«Я общался с ребятами, которые каждый день рискуют, чтобы тайно вывезти тех, кто не смог уехать — маломобильных людей, передумавших уезжать. Они ведут людей с территории, где хозяйничают украинские боевики, сообщают в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», — добавил посол.

Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. Например, они не могут оставить своё хозяйство или уехать, исходя из своих личных соображений.

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Председатель Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с сентября
29 августа 2024, 09:38

Фото: сайт Кремля

С 1 сентября в России вступят в силу ряд новых законов. О некоторых из них рассказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В частности, в российских школах обязательными станут уроки труда, сообщил депутат в своём телеграм-канале. Он отметил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме того, если говорить о новинках в школьной программе, то вместо привычного ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

С 1 сентября все организации образования — школы, детские сады, высшие учебные заведения, вузы и техникумы, вне зависимости от форм собственности, — будут вывешивать на фасадах своих зданий или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации, сообщил спикер нижней палаты парламента.

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В МВД назвали количество находящихся в России нелегальных мигрантов
МВД: В России нелегально находятся более 630 тысяч мигрантов
29 августа 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В 2023 году в России на законных основаниях находились 3,5 миллиона иностранных граждан. Количество нелегальных трудовых мигрантов превышало 650 тысяч человек.
Такие данные предоставили представители министерства внутренних дел РФ в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передаёт «Коммерсант». Специалисты отмечают, что оценки могут сильно различаться в зависимости от методики подсчёта. Большинство трудовых мигрантов в России — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

МВД России предлагало ведомствам объединиться для противодействия нелегальной миграции в России. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что даже отдельные противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют возникновение межнациональной напряжённости.

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#рф
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Российские спецподразделения идентифицировали более 4000 украинских наемников
Мирошник: в России скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках
29 августа 2024, 07:36

Фото: istockphoto/breakermaximus

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские спецподразделения тщательно собирают данные об украинских наемниках и уже идентифицировали более 4000 из них, по некоторым из них завершены заочные расследования. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования», — рассказал он.

По его словам, любые боевики понесут ответственность за свои преступления. Мирошник отметил, что они будут все время находиться под пристальным вниманием.

Кроме того, по его словам, информация о преступлениях этих наемников станет известна во многих странах, и всем будет ясно, с кем имеет дело не только Украина, но и частные военные компании, которые сегодня выполняют функции рекрутинговых центров для Украины или по заказу киевского режима. Станет понятно, какой контингент отправляется для участия в военных действиях на Украину, добавил он.

Мирошник подчеркнул, что иностранные наемники зачастую являются психопатами, которые игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Они имеют склонность к насилию, убийствам, жестокому обращению с мирными гражданами и мародерству.

Ранее он сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#украина
#компании
#информация
#наемники
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Госдеп США использует Telegram, чтобы сменить правительства некоторых стран
В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов
29 августа 2024, 05:40

Фото: сайт Конгресса США

Госдепартамент США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон стремится к смене правительств, заявил бывший сотрудник госдепартамента Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Бенц отметил, что Telegram является мощным средством в руках ГосдепаЮ которое позволяет ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных государств. Поэтому американское правительство так любило платформу с 2014 по 2020 годы, так как лагодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов.

По словам экс-сотрудника, США неоднократно использовали Telegram для подобных целей, включая операции в Белоруссии, Иране и Китае.
Комментируя недавний арест сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, Бенц подчеркнул, что на данном этапе нельзя однозначно утверждать о причастности Белого дома к этим событиям.

«Мы не знаем, имело ли место непосредственное вмешательство, одобрение – или же ничего. Причина, по которой я это говорю, состоит в том, что конгресс, который должен добиться для нас ответов, не делает этого», — добавил он.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, что вызвало широкий общественный резонанс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по его делу будет принимать суд.

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#сша
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#telegram
#протесты
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«Все рухнет»: Западные эксперты прогнозируют крах обороны ВСУ под Часовым Яром
Меркурис: ВСУ ждут, что их оборона под Часовым Яром скоро рухнет
29 августа 2024, 04:45

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром может скоро рухнуть. По его мнению, текущие события на фронте указывают на вероятный крах обороны ВСУ в этом ключевом районе.
«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — отметил Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что серия поражений ВСУ в Донбассе может привести к разрушению их оборонительных позиций по всей линии фронта.

По данным Минобороны России, 27 августа российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР. В результате боевых действий за сутки украинские силы понесли значительные потери: до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

Эти данные подчеркивают серьезность текущей ситуации на фронте и подтверждают опасения экспертов о возможном скором крахе украинской обороны в ключевых районах Донбасса.

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#украина
#оборона
#днр
#всу
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В Турции объяснили, почему украинский конфликт не завершился в 2022 году
Куртулмуш: украинский конфликт не закончился в 2022 году из-за ряда стран
29 августа 2024, 03:50

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что украинский конфликт не был урегулирован в 2022 году из-за вмешательства ряда стран, препятствующих достижению мира.
В интервью телеканалу Haberturk он отметил, что на переговорах в Стамбуле почти был достигнут консенсус, но «некоторые страны» помешали этому процессу.

По словам Куртулмуша, США сыграли значительную роль в затягивании мирного урегулирования. Он указал на их стратегию использования конфликта для укрепления позиций в Европе и создания серьезной проблемы для России. Спикер подчеркнул, что необходимо как можно быстрее найти пути к мирному разрешению конфликта и восстановить стабильность.

Куртулмуш напомнил о важности переговоров и необходимости искать решения, которые будут приемлемы для обеих сторон, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и страдания мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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#турция
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#украина
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«Билет в один конец»: в США рассказали о планах Зеленского
Макгрегор: Зеленский в случае поездки в Вашингтон может остаться в США
29 августа 2024, 03:07

Президент Украины Владимир Зеленский, если отправится с визитом в Вашингтон, может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине», — заявил Макгрегор.
По его словам, нет никаких признаков, что ситуация может улучшиться. Он подчеркнул, что новые вооружения, на которые рассчитывают украинские власти, не изменят ход конфликта.

«Вооруженные силы Украины фактически уничтожены», — резюмировал эксперт.
Ранее, в середине августа, Служба внешней разведки России сообщила, что в США рассматривают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американская элита недовольна его "безумными шагами", которые угрожают эскалацией конфликта далеко за пределы Украины.

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#сша
#владимир зеленский
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Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО
Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи
28 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом сообищл военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Эксперт прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам полковника, решение связано с массированным ракетным ударом российской армии 26 августа.

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств-членов НАТО зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — выразил мнение Ходаренок.

Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания
Le Monde: встреча Макрона и Дурова в день его прилета не намечалась
28 августа 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Отмечается, что в день задержания Дурова Макрон не был в Париже. Согласно информации источника, французский лидер проводил время в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере страны.

Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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