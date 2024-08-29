Связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно затруднена

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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что сложно установить связь с мирными жителями Курской области, оказавшимися в зоне вторжения ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Взаимодействие с людьми, которые сейчас находятся на этой территории, затруднено», — отметил Мирошник.
По его словам, связь в основном поддерживается через людей, которые совершают вылазки в эти районы.
«Я общался с ребятами, которые каждый день рискуют, чтобы тайно вывезти тех, кто не смог уехать — маломобильных людей, передумавших уезжать. Они ведут людей с территории, где хозяйничают украинские боевики, сообщают в каком состоянии дома, нужно ли покормить собаку», — добавил посол.
Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. Например, они не могут оставить своё хозяйство или уехать, исходя из своих личных соображений.
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