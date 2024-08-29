Российские спецподразделения идентифицировали более 4000 украинских наемников

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские спецподразделения тщательно собирают данные об украинских наемниках и уже идентифицировали более 4000 из них, по некоторым из них завершены заочные расследования. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования», — рассказал он.
По его словам, любые боевики понесут ответственность за свои преступления. Мирошник отметил, что они будут все время находиться под пристальным вниманием.
Кроме того, по его словам, информация о преступлениях этих наемников станет известна во многих странах, и всем будет ясно, с кем имеет дело не только Украина, но и частные военные компании, которые сегодня выполняют функции рекрутинговых центров для Украины или по заказу киевского режима. Станет понятно, какой контингент отправляется для участия в военных действиях на Украину, добавил он.
Мирошник подчеркнул, что иностранные наемники зачастую являются психопатами, которые игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Они имеют склонность к насилию, убийствам, жестокому обращению с мирными гражданами и мародерству.
Ранее он сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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