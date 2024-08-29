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Российские спецподразделения идентифицировали более 4000 украинских наемников

Мирошник: в России скрупулезно собирают информацию об украинских наемниках
29 августа 2024, 07:36
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские спецподразделения тщательно собирают данные об украинских наемниках и уже идентифицировали более 4000 из них, по некоторым из них завершены заочные расследования. Об этом информирует РИА Новости.
«Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырех тысяч наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования», — рассказал он.

По его словам, любые боевики понесут ответственность за свои преступления. Мирошник отметил, что они будут все время находиться под пристальным вниманием.



Кроме того, по его словам, информация о преступлениях этих наемников станет известна во многих странах, и всем будет ясно, с кем имеет дело не только Украина, но и частные военные компании, которые сегодня выполняют функции рекрутинговых центров для Украины или по заказу киевского режима. Станет понятно, какой контингент отправляется для участия в военных действиях на Украину, добавил он.

Мирошник подчеркнул, что иностранные наемники зачастую являются психопатами, которые игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Они имеют склонность к насилию, убийствам, жестокому обращению с мирными гражданами и мародерству.

Ранее он сообщил, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#украина
#компании
#информация
#наемники
Госдеп США использует Telegram, чтобы сменить правительства некоторых стран
В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов
29 августа 2024, 05:40

Фото: сайт Конгресса США

Госдепартамент США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон стремится к смене правительств, заявил бывший сотрудник госдепартамента Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Telegram – это очень мощное средство в руках госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы... ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов», — отметил Бенц.

По словам экс-сотрудника дипведомства, США неоднократно использовали Telegram для подобных целей, включая операции в Белоруссии, Иране и Китае.
Комментируя недавний арест сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, Бенц подчеркнул, что на данном этапе нельзя однозначно утверждать о причастности Белого дома к этим событиям.

«Мы не знаем, имело ли место непосредственное вмешательство, одобрение – или же ничего. Причина, по которой я это говорю, состоит в том, что конгресс, который должен добиться для нас ответов, не делает этого», — добавил он.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, что вызвало широкий общественный резонанс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по его делу будет принимать суд.

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#сша
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#telegram
#протесты
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«Все рухнет»: Западные эксперты прогнозируют крах обороны ВСУ под Часовым Яром
Меркурис: ВСУ ждут, что их оборона под Часовым Яром скоро рухнет
29 августа 2024, 04:45

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром может скоро рухнуть. По его мнению, текущие события на фронте указывают на вероятный крах обороны ВСУ в этом ключевом районе.
«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — отметил Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что серия поражений ВСУ в Донбассе может привести к разрушению их оборонительных позиций по всей линии фронта.

По данным Минобороны России, 27 августа российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР. В результате боевых действий за сутки украинские силы понесли значительные потери: до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

Эти данные подчеркивают серьезность текущей ситуации на фронте и подтверждают опасения экспертов о возможном скором крахе украинской обороны в ключевых районах Донбасса.

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#украина
#оборона
#днр
#всу
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В Турции объяснили, почему украинский конфликт не завершился в 2022 году
Куртулмуш: украинский конфликт не закончился в 2022 году из-за ряда стран
29 августа 2024, 03:50

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что украинский конфликт не был урегулирован в 2022 году из-за вмешательства ряда стран, препятствующих достижению мира.
В интервью телеканалу Haberturk он отметил, что на переговорах в Стамбуле почти был достигнут консенсус, но «некоторые страны» помешали этому процессу.

По словам Куртулмуша, США сыграли значительную роль в затягивании мирного урегулирования. Он указал на их стратегию использования конфликта для укрепления позиций в Европе и создания серьезной проблемы для России. Спикер подчеркнул, что необходимо как можно быстрее найти пути к мирному разрешению конфликта и восстановить стабильность.

Куртулмуш напомнил о важности переговоров и необходимости искать решения, которые будут приемлемы для обеих сторон, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и страдания мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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#сша
#турция
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#украина
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«Билет в один конец»: в США рассказали о планах Зеленского
Макгрегор: Зеленский в случае поездки в Вашингтон может остаться в США
29 августа 2024, 03:07

Президент Украины Владимир Зеленский, если отправится с визитом в Вашингтон, может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине», — заявил Макгрегор.
По его словам, нет никаких признаков, что ситуация может улучшиться. Он подчеркнул, что новые вооружения, на которые рассчитывают украинские власти, не изменят ход конфликта.

«Вооруженные силы Украины фактически уничтожены», — резюмировал эксперт.
Ранее, в середине августа, Служба внешней разведки России сообщила, что в США рассматривают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американская элита недовольна его "безумными шагами", которые угрожают эскалацией конфликта далеко за пределы Украины.

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#сша
#владимир зеленский
#всу
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Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО
Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи
28 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом сообищл военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Эксперт прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам полковника, решение связано с массированным ракетным ударом российской армии 26 августа.

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств-членов НАТО зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — выразил мнение Ходаренок.

Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#истребители
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Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания
Le Monde: встреча Макрона и Дурова в день его прилета не намечалась
28 августа 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Отмечается, что в день задержания Дурова Макрон не был в Париже. Согласно информации источника, французский лидер проводил время в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере страны.

Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#бизнес
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#макрон
#павел дуров
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Сенатор Цеков назвал истинные причины заявлений Трампа об угрозе мировой войны
Сенатор Цеков: Трамп стремится запугать демократов заявлениями о войне
28 августа 2024, 18:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны вызваны желанием запугать демократов.
«Трамп показывает избирателям, что такие действия Вашингтона могут привести к третьей мировой войне, которая коснётся территории непосредственно США. Он говорит правду, стараясь воздействовать на избирателей Демократической партии, убедить их в том, что они должны голосовать за республиканцев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Цеков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уточняет свою ядерную доктрину. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение о том, какие разделы этой доктрины нуждаются в уточнении.

«Надо более чётко прописать критерии применения тактического ядерного оружия. В частности, что нападение на Россию со стороны НАТО, даже если это осуществлено с использованием обычных вооружённых сил, это уже Casus belli для ответного применения Россией как тактического, так и стратегического ядерного оружия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Коротченко.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.

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#сша
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#оборона
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#всу
#атака
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Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны
28 августа 2024, 18:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.
Однако, напомнил эксперт, при его правительстве США также вооружали Украину, что приближало конфликт.

«В высказывании бывшего американского президента есть здравое зерно. Однако ведь именно при его президентстве США вооружали Украину и вводили беспрецедентные санкции в отношении России, тем самым приближая потенциальное военное противостояние», — высказал своё мнение в беседе с RT Мезюхо.

До этого Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием.

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#сша
#конфликт
#дональд трамп
#мнение
#политика
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Ополченец из Донбасса с автоматом и банды мигрантов: с чем будет бороться Россия после завершения СВО
28 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/Ivan_Ru

По завершении специальной военной операции на территории Украины российским спецслужбам и правоохранительным органам придется противостоять как организованным подпольным группировкам, так и обычному бандитизму, полагают эксперты. О том, с какими еще вызовами могут столкнуться специальные подразделения и ведомства расскажет редакция «Радио 1».

Нелегальное оружие


Одним из итогов завершения специальной военной операции является возникновение «эха боевых действий», проявляющегося в значительном количестве оставленного оружия и патронов, об этом изданию «Лента.ру» рассказал председатель комитета Московского профсоюза сотрудников полиции по СВАО Игорь Суслов.

Каждый вооруженный конфликт неизбежно ведет к распространению незарегистрированного оружия среди населения — наследие Великой Отечественной войны все еще актуально. Оружие из конфликтных зон попадает в руки не только военнослужащих, но и гражданских лиц, отметил эксперт.

Игорь Суслов приводит пример события середины 2010-х, когда в районе Отрадного был задержан ополченец из Донбасса, скрывавший автомат в сумке. При этом нелегальное оружие могут приобретать не только преступники. По словам Суслова, ужесточение законодательства об оружии делает законопослушным гражданам все труднее получать разрешение на легальное оружие, что может подтолкнуть их к поиску альтернатив на черном рынке.


Рост преступности


Военный эксперт Евгений Норин прогнозирует, что по окончании СВО можно ожидать нового всплеска преступности, обусловленного посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у возвращающихся с фронта ветеранов. По его словам, правоохранительным органам предстоит особая трудная работа с теми, кто вышел из мест лишения свободы благодаря СВО. По его мнению, возможно будет фиксироваться рост преступлений против личности и случаев агрессии по отношению к полицейским со стороны бывших заключенных, активно служивших в зоне конфликта.

Фото: iStock/vichinterlang

Банды из числа мигрантов


По мнению экспертов, значительное количество трудовых мигрантов, приезжающих для восстановления территорий после завершения СВО, также создаст серьезные трудности для правоохранительных органов. Данная группа людей может негативно повлиять на криминогенную обстановку.

Кирилл Кабанов прогнозирует, что в стране возрастет число этнических банд, в которых ваххабитские взгляды переплетаются с идеологией экстремистского движения, запрещенного в РФ. Члены таких группировок начинают с мелких преступлений и в дальнейшем превращаются в хорошо организованных бойцов с опасной философией.


Криминогенная обстановка в новых регионах


По словам бывшего оперативника Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России Михаила Игнатова, существуют определённые проблемы с безопасностью в новых регионах, поскольку там осталось множество людей, которые на первый взгляд стали более тихими, но тайно продолжают оказывать поддержку Украине. От них можно ожидать различные преступления. Находить и ликвидировать украинские подпольные структуры в Донбассе будет непросто — мелкие группы всё равно сохранятся.

О том, что к увеличению уровня преступности может привести возвращение к мирной жизни бывших заключенных, которые проходят службу на СВО, заявила депутат Государственной Думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее мнению, это связано с тем, что периоды реабилитации таких участников сокращены.

«Некоторые отбыли половину срока, другие — треть <…>, и их участие в операции может служить основанием для досрочного освобождения. Условия, в которых они находятся, далеки от комфортных. С одной стороны, это колония, а с другой — даже более суровые условия на фронте. Сначала они ощущали себя нарушителями закона, а теперь — героями. И это чувство героизма, несомненно, отразится на их возвращении в гражданскую жизнь», — пояснила депутат.

Экономические проблемы


Есть также мнение, что с окончанием СВО Россия может столкнуться с экономическими проблемами, связанными с восстановлением и переориентацией экономики. Санкции, введенные против страны, могут продолжить действовать, что затруднит доступ к международным рынкам и технологиям. Кроме того, необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры потребует значительных финансовых ресурсов.

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#эксперт
#конфликт
#преступники
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#сво
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