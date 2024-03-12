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Российские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные Вооруженными силами Украины (ВСУ) Германией , сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Меркурис отметил, что украинские военные оттянули установки к линии фронта, что позволило вооруженным силам России быстро обнаружить и уничтожить их. По словам эксперта, Россия начала охоту на военную технику ВСУ.
Он отметил, что новые системы ПВО, которые Украина получила от своих западных союзников, не могут полностью заменить оружие, доставшееся в наследство от Советского Союза.
Ранее немецкая газета Bild подтвердила, что российские войска захватили в Авдеевке переданный ВСУ новейший немецкий танк Leopard 2A6.
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Он отметил, что новые системы ПВО, которые Украина получила от своих западных союзников, не могут полностью заменить оружие, доставшееся в наследство от Советского Союза.
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Александр Климов