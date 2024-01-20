Съёмочная группа RT Arabic попала под израильский обстрел в Ливане

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Съёмочная группа телеканала RT Arabic попала под израильских авиаудар на юге Ливана. Об этом сообщила руководитель СМИ Майя Манна в своём Telegram-канале.
Она написала, что это произошло в 20 километрах от ливанской границе. В момент авиаудара журналисты возвращались домой, в Бейрут, с рабочей смены.
В результате обстрела со стороны израильской армии (ЦАХАЛ) члены съёмочной группы не пострадали.
Военный эксперт телеканала Жоэль Марун заявила, что израильские военные впервые ударили по данному сектору, поэтому никто из местных жителей не был готов к возможному обстрелу. Она также подчеркнула, что в районе сохраняется опасная обстановка.
Журналистка добавила, что в результате обстрела пострадали местные жители, среди них есть и погибшие.
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В результате обстрела со стороны израильской армии (ЦАХАЛ) члены съёмочной группы не пострадали.
Журналистка добавила, что в результате обстрела пострадали местные жители, среди них есть и погибшие.
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Анастасия Чинкова