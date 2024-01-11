ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля

Фото: istock / LewisTsePuiLung
Делегация Южно-африканской республики считает нужны немедленно принять меры в отношении Израиля с целью защиты населения в секторе Газа. С обращением к международному суду ООН обратилась представитель южноафриканской делегации, ирландский адвокат Блинне Ни Гралай.
Слушания начнутся с выступления южноафриканской делегации во главе с главой минюста и исправительных учреждений государства Рональдом Ламолой и будут проходить с 11 по 12 января.
В то же время Израиль предоставил свою делегацию, которая будет выступать в пятницу со своей защитой.
Читайте также:
Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса
Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда в ООН
Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина
Алина Юрчак