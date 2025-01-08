Турция и Сирия могут провести крупномасштабную операцию против РПК

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Войска Турции и Сирии могут провести крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) в случае, если Запад выдвинет «новые требования». Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкие власти выступили с ультиматумом в адрес курдских боевиков РПК в Сирии, заявив, что в случае игнорирования призывов военная операция может быть неизбежно реализована.
Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецко-сирийская операция неизбежна, если РПК не сложит оружие и продолжит настаивать на другой администрации в Сирии. Также меры будут приняты в том случае, если Запад выдвинет новые требования, суть которых не раскрывается.
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Анастасия Чинкова