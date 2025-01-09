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Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром на юге Сирии

Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в стране.


«Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда», — рассказал источник издания.

В результате нападения на аэродроме вспыхнул сильный пожар. Также сообщается о продолжающихся взрывах на месте происшествия.

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В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе
09 января 2025, 04:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

Пляжный дом певицы Перис Хилтон в прибрежном районе Лос-Анджелеса Малибу сгорел дотла из-за крупного пожара. Об этом стало известно порталу TMZ.
«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков», — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что дом не являлся основным местом жительства певицы, однако это все равно тяжелая утрата для нее. Напомним, что сейчас в в округе Лос-Анджелес бушует крупный лесной пожар на площади в 10 тысяч гектаров. Пламя продолжает распространяться, а общая сумма ущерба варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов.

Из-за пожара без света осталось почти миллион жителей. Под обязательную эвакуацию в регионе попало порядка 27 тысяч человек.

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#пожар
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#лесные пожары
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ABC News: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек
09 января 2025, 03:31

Фото: iStock/ankarb

В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе погибло пять человек. Об этом сообщает ABC News.
Ранее сообщалось о двух погибших. Лесной пожар в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, охватил площадь в 10 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Огонь уничтожил больше тысячи зданий и сооружений.

Предполагаемый ущерб от пожара варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. Из-за стихии без света остался почти миллион жителей округа. Из района обязательной эвакуации подверглись порядка 27 тысяч человек.

По информации ТАСС, на ликвидацию пожара было направлено около полутора тысяч сотрудников спасательных служб. Также на борьбу со стихией Пентагон направил 10 вертолетов ВМС США.

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В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снега
09 января 2025, 02:29

Фото: iStock/WDnet

В Хабаровском крае временно закрыли аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре для расчистки взлетно-посадочных полос от снега. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Аэропорт Советской Гавани закрыт с 09:00 до 11:00, а аэропорт Николаевска-на-Амуре с 07:30 до 12:00 по местному времени. На данный момент там проводится отчистка аэродромов от снега.

В связи с непогодой в Николаевске-на-Амуре задерживается вылет рейса до Херпучи. По данным гидрометцентра, метель, снег и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Хабаровского края с 8 по 9 января.

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#ветер
#метель
#хабаровский край
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AP: ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 млрд долларов
09 января 2025, 02:18

Фото: iStock/Toa55

Ущерб от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес может превысить 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные консультационной компании AccuWeather.
По прогнозам экспертов, предварительный ущерб от огня варьируется от 52 до 57 миллиардов долларов. О том, какие именно показатели были задействованы в расчетах, не уточняется.

Согласно данным пожарной службы штата Калифорния, огонь распространился на площадь в 10 тысяч гектаров. Пожар продолжает увеличиваться и уже уничтожил свыше одной тысячи зданий и сооружений. Без света остались почти миллион жителей округа. В результате происшествия погибло минимум два человека. Из района пожара обязательной эвакуации подлежало около 27 тысяч человек.

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#происшествия
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#лес
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AFP: в Чаде при нападении на президентский дворец погибло не менее 19 человек
09 января 2025, 01:57

Фото: iStock/Motortion

В ходе нападения на президентский дворец в Чаде погибло не менее 19 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные правительства страны.
В издании пишут, что среди 19 погибших, 18 являются членами группировки «Боко Харам», напавшей на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Сейчас на месте находятся сотрудники служб безопасности и бронетехника.

Ранее сообщалось о вооруженном нападении на президентский дворец террористами из «Боко Харам». Группировка находится под контролем «Исламского государства»*. Как отметил Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех, сейчас ситуация находится под контролем.

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#африка
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#погибший
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Министр инфраструктуры Чада Салех: ситуация в Нджамене находится под контролем
09 января 2025, 01:44

Фото: iStock/EM Concept

Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация возле президентского дворца находится под контролем властей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook*.
По словам Салеха, ситуация в городе стабилизирована и причин для беспокойства нет. Такой комментарий политик дал на фоне новостей об атаке на президентский дворец в Нджамене со стороны террористов из «Боко Харам». В результате вооруженного столкновения есть погибшие и пострадавшие.

По данным телеканала Tchad 24, в сторону президентского дворца были направлены колонны военной техники. Силы безопасности провели контртеррористическую операцию против боевиков. Как отметила пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлия Гнездилова, ситуация возле представительства РФ в стране спокойная.

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#африка
#нападение
#терроризм
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SABC News: в ЮАР задержан внук Нельсона Манделы за угон автомобиля
09 января 2025, 01:26

Нельсон Мандела (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В ЮАР задержан внук экс-президента страны Нельсона Манделы по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает SABC News.
«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — рассказали полицейские телеканалу.
В сообщении указывается, что украденный автомобиль был найден в бывшем доме Манделы в Йоханнесбурге. К тому же внука экс-президента вместе с сообщниками обвиняют в незаконном хранении оружия.

Нельсон Мандела известен как один из лидеров Африканского национального конгресса и борцом против апартеида. В процессе своей карьеры он 27 лет отсидел в колонии. Также Мандела удостоен Нобелевской премии мира и является первым чернокожим президентом в истории ЮАР.

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#автомобиль
#угон
#полицейские
#юар
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Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому
09 января 2025, 00:14

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Муж главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Этим поделилась сама журналистка в своем telegram-канале.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — пишет Симоньян.

Как отметила журналистка, причиной происшествия стало больное сердце актера. Симоньян попросила молиться за здоровье мужа и уточнила, что до последнего не хотела рассказывать о трагедии, но об этом уже узнали журналисты.

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Al Arabiya: боевики «Боко Харам» напали на президентский дворец в Чаде
08 января 2025, 23:40

Фото: iStock/zabelin

В Чаде боевики «Боко Харам» совершили нападение на президентский дворец в Нджамене. Об этом сообщает Al Arabiya.
«В результате нападения «Боко Харам» около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые», — рассказал источник телеканала.

Сейчас дворец находится под контролем правительственных войск. Отмечается, что в момент нападения президент Чада Махамат Идрис Деби находился на территории дворца. В результате вооруженного столкновения есть погибшие и раненые.

«Боко Харам» является террористической группировкой из Нигерии, находящейся под контролем «Исламского государства»*. Она стала известна в 2002 году и занималась похищением и убийством людей.

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