Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром на юге Сирии

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Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в стране.
«Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда», — рассказал источник издания.
В результате нападения на аэродроме вспыхнул сильный пожар. Также сообщается о продолжающихся взрывах на месте происшествия.
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Иван Мусатов