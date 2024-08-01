TAC: у РФ есть основания воспринимать НАТО стороной конфликта на Украине

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Россия имеет все основания относиться к странам НАТО как к формальным участникам украинского конфликта, так как они передают Киеву все более мощное оружие для ведения боевых действий против РФ. Об этом пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — считает Бэндоу.
Он отметил, что союзникам Украины придется пойти на мирное решение конфликта, если они не хотят развязывания мировой войны. Для этого странам Запада стоит наладить диалог с Россией и определить новую структуру безопасности с учетом интересов Москвы.
Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны против России.
Читайте также:
Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая
Комиссия: США не хватит потенциала для победы в случае войны с Россией и Китаем
Элина Позднякова