Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу

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Подозреваемый в причастности к террористическим актам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» гражданин Украины покинул Польшу. Ранее ордер на его арест выдала прокуратура ФРГ.
О том, что подозреваемый украинец уехал на родину, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк. По её словам, подозреваемый жил в Прушкове под Варшавой, передаёт издание Wiadomosci. Польские правоохранители получили уведомление от немецких спецслужб с требованием задержания украинца. Однако данные международного ордера не успели внести в базу, поэтому он успел пересечь границу и уехать на Украину.
Журналисты считают, что подозреваемый получил предупреждение о том, что Германия подала запрос на его задержание и выдачу, поэтому и успел скрыться, а затем и вовсе покинуть Польшу.
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Александр Бойцов