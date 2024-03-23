Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области

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Автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Брянской области был задержан автомобиль, подходящий по ориентировке. При этом, четверо человек, находившихся внутри, скрылись. Двоих удалось задержать.
Официальной информации о судьбе террористов, устроивших расстрел в подмосковном концертном зале, пока не поступало.
Напомним, вечером 22 марта люди с автоматами ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начали в упор расстреливать гражданских. По предварительным данным, 60 человек погибли, более сотни получили ранения разной степени тяжести.
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Официальной информации о судьбе террористов, устроивших расстрел в подмосковном концертном зале, пока не поступало.
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Евгения Парфентьева