Tagesschau: Переговоры Шольца с лидером КНР Си Цзиньпином закончились провалом

Фото: сайт Кремля
Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай не увенчался успехом. Ему не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии.
Об этом сообщает портал Tagesschau, входящий в медиагруппу ARD. Китайский лидер тепло встретил Шольца, отметив, что весна — удачное время для его визита, так как в это время года всё просыпается к жизни. Однако после цветистых приветствий переговоры пошли трудно, отмечается в публикации. Канцлеру ФРГ не удалось склонить Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине.
Шольц выразил надежду, что прошедшая встреча заложила «камень в основание фундамента» для последующих обсуждений, однако признал, что в настоящий момент добиться прогресса по украинскому вопросу не удалось. То же самое касается и проблемы Ближнего Востока, отмечается в материале. Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и скорее склоняется к Палестине в конфликте с Израилем. Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались для Шольца успехом, резюмируют авторы статьи.
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