Байден заявил о возможности Харрис стать президентом после Трампа

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через 4 года. Об этом сообщает New York Post.
Действующий американский выразил мнение, что Харрис компетентна. По словам Байдена, решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах вице-президент должна принять сама.
Президент добавил, что планирует оставаться на виду у общественности.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Президент добавил, что планирует оставаться на виду у общественности.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова