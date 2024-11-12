Таиланд получил приглашение стать страной-партнёром БРИКС

Фото: istockphoto/chrisman
Связи и взаимоотношения БРИКС развиваются не только в сторону Африки и Латинской Америки, но и Юго-Восточной Азии. Приглашение присоединиться к организации в качестве страны-партнёра получил Таиланд.
Об этом ТАСС сообщил информированный источник в дипломатических кругах. Приглашение должно пройти определённые процедуры рассмотрения в правительственных кругах, чтобы затем было принято решение о его принятии либо отклонении.
Ранее официальным партнёром БРИКС стала Белоруссия. Также о получении предложения присоединиться к объединению в качестве государства-партнёра сообщил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Он отметил, что присоединение его страны к БРИКС открыло бы перед африканским государством новые возможности в многополярном мире, где многие страны разделяют позицию России относительно глобального мироустройства.
Читайте также:
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении стране стать партнёром БРИКС
В Индонезии назвали БРИКС своей новой надеждой
Александр Бойцов