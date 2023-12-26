Южная Корея к 15 января расширит экспортные санкции против России

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К 15 января 2024 года Южная Корея распространит экспортные санкции против России ещё на 682 вида товаров. Среди них тяжёлое строительное оборудование, запчасти для авиационной техники, аккумуляторы и станки.
Сеул ввёл санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Южная Корея заморозила расчёты с российскими банками и поддержала отключение некоторых из них от международной системы SWIFT.
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Александр Бойцов