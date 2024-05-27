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Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю укрепить отношения с Глобальным Югом, сообщается в материале Sky News Australia.
«Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», – говорится в статье.
По мнению автора статьи, Россия и Китай никогда не будут прибегать к политическому или экономическому давлению для укрепления отношений со странами глобального Юга. Следует отметить, что такая политика выгодно отличает страну от США и их союзников.
В статье также говорится, что Запад постепенно теряет свое влияние в мире. По мнению авторов, взаимовыгодное сотрудничество России, Китая и стран Глобального Юга способствует формированию альтернативных центров силы в новом многополярном мире.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин вдохновил страны глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.
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Александр Климов