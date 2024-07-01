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«Так начинаются катастрофы»: В США высказались о военных НАТО на Украине

Кент: Отправка на Украину американских военных подрядчиков приведёт к катастрофе
01 июля 2024, 19:04
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Решение об отправке американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией. Кроме того, это чревато настоящей катастрофой для интересов самих Соединённых Штатов.


Такое мнение высказал кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative. Он назвал само даже публичное рассмотрение этого вопроса администрацией Джозефа Байдена настоящим безрассудством.

По мнению политика, независимо от того, какой статус и условия будут предоставлены американским подрядчикам, Россия вправе их рассматривать как военных противников, что приведёт к военному столкновению между Россией и США. Такая отправка венных подрядчиков или советников — как бы они ни назывались — является тем, с чего начинаются катастрофы, подобные той, что была во Вьетнаме, заключил Кент.

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#сша
#россия
#политика
#мнение
#украина
AFP: Норвежцы запретили продавать последний частный участок земли на Шпицбергене
01 июля 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Leamus

Продажу последнего частного земельного участка на Шпицбергене запретили норвежские власти, исходя из опасений, что его выкупит Китай. Об этом сообщает Agence France-Presse. Ценник на снятую с продажи землю составляет примерно 300 миллионов евро, а площадь ее территории приблизительно равна 60 квадратным метрам.
По словам адвоката Пера Киллингстада, представляющего интересы продающей стороны, этот участок, насколько известно, является «последним в мире на Крайнем Севере». Юрист подчеркнул, что потенциальные покупатели из КНР явно заинтересованы в сделке, судя по «наглядным признакам».

Норвежская власть в лице министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет считает, что покупка участка иностранцами способна «нарушить стабильность региона, поставив под угрозу интересы Норвегии».

Шпицберген является норвежской территорией, но в его отношении действуют особые правовые нормы с 1947 года. Хозяйственная деятельность на нем доступна другим государствам. В частности, там есть поселки, относящиеся к РФ: Грумант, Баренцбург и Пирамида.

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Политолог Кортунов объяснил неудачу Макрона на парламентских выборах во Франции
01 июля 2024, 19:05

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Политолог Андрей Кортунов заявил, что причина краха президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов в стране кроется в том, что глава государства не представляет большинство французских избирателей.
«Результаты говорят о том, что такая стратегия не оправдалась. Какие-то изменения могут появиться во втором туре, но в целом ясно, что Макрон не представляет большинство французских избирателей. С этим придется считаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Он отметил, что тенденции усиления правых позиций как во Франции, так и во всей Европе, были видны ещё на выборах в Европейский парламент. Хотя в нынешней ситуации политические элиты делали попытки такие настроения переломить, как видно, это не увенчалось успехом.

Ранее Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.

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#страны
#политолог
#парламент
#макрон
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Политолог Кортунов раскрыл судьбу Макрона после краха на выборах
Политолог Кортунов допустил отставку Макрона в случае провала на выборах
01 июля 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог Андрей Кортунов предположил, что в случае краха на парламентских выборах во Франции президент страны Эммануэль Макрон может подать в отставку.
Кроме этого, по мнению специалиста, Макрон может пойти по пути разделённого правления.

«Первый вариант — разделенное правление. Тогда премьер-министр будет представлять одни политические силы, а президент другие. Здесь неизбежны многочисленные конфликты, особенно по вопросам бюджета и законодательства. Второй вариант — Макрон подает в отставку», — поделился в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.

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#выборы
#президент
#страны
#мнение
#политолог
#макрон
#франция
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Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
01 июля 2024, 18:43

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В абсолютном иммунитете от юридического преследования за действия во время президентского срока отказали экс-президенту США Дональду Трампу. В судебном постановлении указано, что хозяин Белого дома является неподсудным только в тех случаях, когда он совершал действия в официальном качестве лидера страны.
«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — сообщили в суде.

Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США.

Бывший хозяин Белого дома не хотел, чтобы его судили за штурм Капитолия в 2021 году, когда он попытался сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах конгрессом.

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Бродский: израильтян с гражданством Украины задерживают при выезде на границе
#мир
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Бродский: израильтян с гражданством Украины задерживают при выезде на границе
01 июля 2024, 18:18

Фото:istockphoto/Ivan Halkin

Израильтянам, имеющим гражданство Украины, следует подумать, целесообразно ли им посещать республику. Об этом написал дипломат Израиля в Киеве Михаил Бродский в Telegram. Посол отметил, что при выезде с украинской территории израильтян с двойным гражданством стали задерживать чаще.
«В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда», — отметил представитель дипмиссии.

Бродский добавил, что с начала украинского кризиса опубликовали указ, по которому запрещен выезд гражданам, чей возраст от 18 до 60 лет.

В начале июня стало известно, что мужчины с украинским гражданством не могут выехать в Приднестровье и Молдавию. При попытке пересечь границу их направляют в военкомат.

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#мир
#украина
#израиль
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#новости
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Стало известно, куда сбегут украинские власти после поражения в СВО
FP: власти Украины сбегут в Польшу в случае поражения в конфликте с РФ
01 июля 2024, 18:14

Фото: Фото: iStock/Stadtratte

Бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что после поражения Киева украинские власти сбегут в Польшу. В статье Foreign Policy политик отметил, что изгнанное правительство расположится в Варшаве или других городах центральной Европы.
Бильдт также поделился мнением, что при полном поражении Украины расходы на оборону в Европе вырастут в два раза и достигнут 4% от ВВП, а перспективы примирения с Россией станут еще более туманными.

Ранее член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно для полного обрушения фронта. По его мнению, основная задача — выработать алгоритм, по которому насильно мобилизованные бойцы ВСУ смогли бы переходить на мирную сторону с четким видением своих перспектив.

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#польша
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#украина
#киев
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В Раде стали известны серьезные кадровые изменения во власти
Нардеп Рады Железняк анонсировал серьезные кадровые изменения во власти
01 июля 2024, 17:59

Фото:istockphoto/Multipedia

Серьезные кадровые изменения готовятся в Верховной раде Украины. Об этом в Telegram заявил нардеп Ярослав Железняк. Уточняется, что заседание парламента перенесли на неделю.
«Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что кресла в раде лишатся ряд министров, генпрокурор, а также представители Счетной палаты.

Также известно, что власти Украины думают сменить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Предположительно, его место займет Юлия Свириденко. Сейчас она является первым вице-премьером.

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Суд заочно приговорил украинского журналиста Гордона* к 14 годам лишения свободы

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#новости
#украина
#верховная рада
#депутат
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Суд заочно приговорил украинского журналиста Гордона* к 14 годам лишения свободы
01 июля 2024, 17:52

Фото: istockphoto/gorodenkoff

2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления.
Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда. Судья Роман Кифоренко зачитал текст приговора, в котором было указано, что по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний украинскому журналисту окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остального срока — в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания Гордона* или его экстрадиции на территорию России.

В ходе суда и следствия было установлено, что журналист разместил на своём YouTube-канале ролики «Гордон обратился к россиянам и белорусам» и «Охота на Путина», а также интервью с блогером Вероникой Белоцерковской**. В этих видеоматериалах Гордон* распространял недостоверную информацию о действиях Вооружённых сил РФ и ходе спецоперации, обращался к президенту США Джозефу Байдену с призывом начать военную интервенцию против России с применением ядерного оружия, а также призывал физически устранить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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* Признан иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов в РФ
** Признана иноагентом в РФ
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#лукашенко
#рф
#владимир путин
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Увеличение госдолга угрожает обороноспособности США
01 июля 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Greggory DiSalvo

Рост государственного долга может негативно сказаться на обороноспособности США.
Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.

Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье журнала The National Interest, предупреждают о возможных серьёзных проблемах в экономике США, которые могут негативно сказаться на обороноспособности страны.

«В середине июня республиканцы в Объединённом экономическом комитете конгресса выразили беспокойство по поводу растущего государственного долга США, который на тот момент составлял 34,5 триллиона долларов. Этот долг, по их мнению, представляет угрозу для экономического роста, что, в свою очередь, может повлиять на способность страны занимать средства для будущих нужд, включая потребности национальной безопасности», — поделились в издании.

Аналитики видят риск ущерба источнику благосостояния и национальной мощи в неэффективной бюджетной политике и госдолге. Они предлагают ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие их сокращения в случае необходимости. Это поможет сохранить экономическое будущее и статус сверхдержавы.

Специалисты Международного валютного фонда также обеспокоены ростом госдолга США и призывают рассмотреть вопрос о повышении налогов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп уже в апреле говорил о проблемах в экономике и о том, что действующий глава государства Джо Байден не контролирует ситуацию.

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#сша
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