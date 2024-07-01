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Решение об отправке американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией. Кроме того, это чревато настоящей катастрофой для интересов самих Соединённых Штатов.
Такое мнение высказал кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative. Он назвал само даже публичное рассмотрение этого вопроса администрацией Джозефа Байдена настоящим безрассудством.
По мнению политика, независимо от того, какой статус и условия будут предоставлены американским подрядчикам, Россия вправе их рассматривать как военных противников, что приведёт к военному столкновению между Россией и США. Такая отправка венных подрядчиков или советников — как бы они ни назывались — является тем, с чего начинаются катастрофы, подобные той, что была во Вьетнаме, заключил Кент.
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Александр Бойцов