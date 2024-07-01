Фото: сайт Кремля
Байден проиграл теледебаты с Трампом, а поддерживающая Макрона коалиция потеряла большинство в парламенте, заняв третье место на выборах. Можно констатировать, что действующие главы государств терпят сокрушительное поражение.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он отметил, что действующий глава Белого дома стал токсичным даже для однопартийцев и своего ближайшего окружения. Демократы уже задумываются над тем, как отозвать его кандидатуру и заменить другим претендентом.
Макрон после поражения сторонников его коалиции на выборах в Европарламент хотел показать, насколько он популярен в собственной стране. И показал. Да так, что смеются все вокруг, кроме него самого, указал спикер нижней палаты российского парламента.
Володин подчеркнул, что то, что действующие лидеры США и Франции «с треском провалились», отнюдь не случайно. Американцы и французы делают свой выбор в пользу национально ориентированной политики, высказываются за развитие собственных экономик и необходимость решения проблем глобальной безопасности. Совсем не за это выступают нынешние главы государств.
На днях пройдут парламентские выборы в Великобритании. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии, и её, по всей видимости, ждёт поражение. Причину этого партии тори следует искать в себе, считает парламентарий.
Байден, Макрон, Сунак и Шольц сделали всё возможное для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против них и требуют их ухода, заключил спикер Госдумы.
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Макрон после поражения сторонников его коалиции на выборах в Европарламент хотел показать, насколько он популярен в собственной стране. И показал. Да так, что смеются все вокруг, кроме него самого, указал спикер нижней палаты российского парламента.
Володин подчеркнул, что то, что действующие лидеры США и Франции «с треском провалились», отнюдь не случайно. Американцы и французы делают свой выбор в пользу национально ориентированной политики, высказываются за развитие собственных экономик и необходимость решения проблем глобальной безопасности. Совсем не за это выступают нынешние главы государств.
На днях пройдут парламентские выборы в Великобритании. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии, и её, по всей видимости, ждёт поражение. Причину этого партии тори следует искать в себе, считает парламентарий.
Байден, Макрон, Сунак и Шольц сделали всё возможное для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против них и требуют их ухода, заключил спикер Госдумы.
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Александр Бойцов