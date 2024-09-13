«Так не делается»: в Польше раскритиковали решение Германии о закрытии границ

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В Польше назвали недружественным жестом неожиданное возобновление Германией пограничного контроля. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский в эфире радиостанции Zet.
В понедельник, 9 сентября, глава МВД Германии Нэнси Фезер поручила вести временные меры контроля на всех сухопутных границах, включая территорию рядом с Польшей. Причиной для этого шага является борьба с повышенным притоком мигрантов и террористической угрозой.
Бартошевский негативно отнёсся к такому решению немецких властей, назвав это шагом к ухудшению отношений с Польшей. Он посетовал, что власти Германии не предупредили соседей о готовящихся изменениях, поэтому в ответ на такое решение будет соответствующая реакция.
Политик подчеркнул, что подобные вопросы должны совместно решаться со всеми граничащими с Германией странами. В противном случае, на границах начнётся хаос.
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Бартошевский негативно отнёсся к такому решению немецких властей, назвав это шагом к ухудшению отношений с Польшей. Он посетовал, что власти Германии не предупредили соседей о готовящихся изменениях, поэтому в ответ на такое решение будет соответствующая реакция.
Политик подчеркнул, что подобные вопросы должны совместно решаться со всеми граничащими с Германией странами. В противном случае, на границах начнётся хаос.
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Анастасия Чинкова