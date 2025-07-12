Такер Карлсон призвал лишать гражданства США тех, кто воевал на Украине

Фото: iStock/Maudib

Американский журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства США тех, кто воевал на Украине. Об этом он сказал во время выступления на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.



По словам Карлсона, если гражданин воевал за другую страну, то он уже не может оставаться американцем.

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишён гражданства [США]. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — цитирует Карлсона ТАСС.

Журналист обратил внимание и на те случаи, когда американцы воевали на стороне Израиля в ранее случившихся конфликтах. По мнению Карлсона, их тоже необходимо лишить гражданства США.
Иван Мусатов

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