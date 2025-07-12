12 июля 2025, 06:08

Фото: iStock/Maudib

Американский журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства США тех, кто воевал на Украине. Об этом он сказал во время выступления на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.





По словам Карлсона, если гражданин воевал за другую страну, то он уже не может оставаться американцем.





«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишён гражданства [США]. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — цитирует Карлсона ТАСС.