Такер Карлсон призвал лишать гражданства США тех, кто воевал на Украине
Американский журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства США тех, кто воевал на Украине. Об этом он сказал во время выступления на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида.
По словам Карлсона, если гражданин воевал за другую страну, то он уже не может оставаться американцем.
«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишён гражданства [США]. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — цитирует Карлсона ТАСС.
Журналист обратил внимание и на те случаи, когда американцы воевали на стороне Израиля в ранее случившихся конфликтах. По мнению Карлсона, их тоже необходимо лишить гражданства США.