Telegraph: Трамп послал сигнал Киеву о необходимости передать территории Кремлю
Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что при его посредничестве на переговорах властям придется передать утраченные территории Кремлю. Об этом сообщает The Telegraph.
В издании отметили беспокойство европейских и украинских лидеров по данному вопросу, ведь эта сделка может быть принята без их согласия.
«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. И Белый дом ясно дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — говорится в сообщении.
В материале отметили, что западные партнеры Украины не раз оставляли страну без поддержки.
Ранее Трамп не раз критиковал Владимира Зеленского за его отказ обсуждать уступки по территориальным вопросам. Как отметил американский лидер, если Киев не пойдет на это, то он потеряет еще больше территорий.