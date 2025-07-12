Telegraph: Трамп послал сигнал Киеву о необходимости передать территории Кремлю

12 июля 2025, 04:29

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что при его посредничестве на переговорах властям придется передать утраченные территории Кремлю. Об этом сообщает The Telegraph.





В издании отметили беспокойство европейских и украинских лидеров по данному вопросу, ведь эта сделка может быть принята без их согласия.





«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. И Белый дом ясно дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — говорится в сообщении.