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Запад насторожился стремительным развитием ШОС

Bloomberg: НАТО следует настороженно относиться к развитию ШОС
19 июля 2024, 10:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Встреча главных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а на мероприятии ШОС в Астане. На это указал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.
Он подчеркнул, что в настоящее время ШОС является альтернативой НАТО. На Шанхайскую организацию, охватывающую 80% Евразийского континента и 40% населения мира, приходится 30% всего мирового ВВП.

По словам Ставридиса, укрепление сотрудничества России и КНР в рамках ШОС должность стать серьёзным сигналом для Североатлантического альянса. Так, благодаря регулярным военным учениям, подписанным соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь России и Китаю «поиграть геополитическими мускулами».



Главной проблемой для западных стран в скором времени может стать то, что Россия и Китай могут с помощью ШОС отвести крупные державы от возглавляемого Соединёнными Штатами порядка. В частности, к таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия.

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Такер Карлсон раскрыл неожиданные подробности об интервью с Путиным
Такер Карлсон: Путин боится, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный
19 июля 2024, 10:35

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон поделился с изданием Wall Street Journal подробностями своего личного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся после интервью в начале этого года.
По словам Карлсона, после того как камеры были выключены, он и Путин имели возможность поговорить наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей. В ходе этой беседы Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

«В личном разговоре Путин сообщил ему о своём разочаровании отсутствием общения с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Кроме того, российский лидер заявил, что некоторые члены американской администрации, «имеющие украинские корни», препятствуют мирным усилиям», — подчеркнул Карлсон.

Ранее Карлсон уже заявлял, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Также интервьюер убеждён, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.

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«‎Погубил тысячи жизней»: В Запорожской области назвали Крынки местом проклятия Зеленского
Рогов: село Крынки на левом берегу Днепра стало местом бесславия Зеленского
19 июля 2024, 10:21

Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского. Об этом сказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.

По словам Рогова, режиму Зеленского врать обществу становиться сложнее. Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери Вооруженных сил Украины.

«Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких», — добавил он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть все территории
19 июля 2024, 10:14

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены российскими военными. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
Он отметил, что миру необходимо продолжить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий на Украине.

«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сообщил Зеленский.

По его словам, от Запада зависит готовность России к переговорам. Должно быть усилено давление на РФ, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Он отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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#выборы
#сша
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#владимир зеленский
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Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине
19 июля 2024, 09:15

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Об этом пишет Telegram-канал «‎УНИАН».
«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — написал он.

Зеленский отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, звонок состоится из-за обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).

Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джо
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Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией
19 июля 2024, 08:37

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, парламентарии на следующей неделе планируют рассмотреть законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранцев, а также законопроекты о режиме высылки незаконно пребывающих на территории Российской Федерации мигрантов.

Помимо этого, ГД разработаны и будут внесены проекты федеральных законов о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, а также другие.

Председатель Госдумы написал, что был направлен запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в Генпрокуратуру, МВД, СК РФ и правительство России. Он отметил, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
#закон
#законопроект
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National Interest: Подводные лодки РФ представляют угрозу для Запада
19 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/Alexyz3d

Обозреватель National Interest Майя Карлин написала, что операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу.
Она напомнила, что накануне российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море. По словам Карлин, модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность.

Уточняется, что модернизированные подводные лодки Kilo могут запускать крылатые ракеты и торпеды для того, чтобы поразить подводную инфраструктуру.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#опасность
#ракеты
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В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию
Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис
19 июля 2024, 08:10

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Об этом в эфире телеканала NewsNax заявил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.
Ожидается, что при этом Байден не станет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Гальперин отметил, что Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные.

Для нынешнего американского лидера, по словам обозревателя, уже подготовлена соответствующая речь. Джо Байден продолжит исполнять свои обязанности на посту президента Соединенных Штатов.

Напомним, национальный съезд Демократической партии состоится 19-22 августа в Чикаго.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила, что политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу.

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#сша
#карьера
#байден
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#президент
#выборы
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Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном
19 июля 2024, 08:02

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки.
Он также выразил уверенность в том, что в возобновлении сотрудничества заинтересована и сама республика.

Трамп не упустил возможности вновь напомнить избирателям о провальной политике действующего главы США Джо Байдена, заявив, что демократы вместе с ним «унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны».

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#трамп
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Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону 19 июля
CNN: Трамп созвонится с Зеленским 19 июля
19 июля 2024, 05:57

Фото: Сайт Кремля

Бывший американский лидер Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, звонок состоится из-за обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.
Уточняется, это будет их первый диалог после того, как Трамп покинул Белый дом.

Вопрос о подходящем времени для телефонного разговора между политиками решался длительное время, отметили источники телеканала. Один из них добавил, что дата часто меняется.

Трамп часто заявлял, что ему удастся урегулировать украинский конфликт за один день, если он одержит победу на президентских выборах. При этом детали своего плана Трамп не называет.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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