Запад насторожился стремительным развитием ШОС

Фото: сайт Кремля
Встреча главных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а на мероприятии ШОС в Астане. На это указал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.
Он подчеркнул, что в настоящее время ШОС является альтернативой НАТО. На Шанхайскую организацию, охватывающую 80% Евразийского континента и 40% населения мира, приходится 30% всего мирового ВВП.
По словам Ставридиса, укрепление сотрудничества России и КНР в рамках ШОС должность стать серьёзным сигналом для Североатлантического альянса. Так, благодаря регулярным военным учениям, подписанным соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь России и Китаю «поиграть геополитическими мускулами».
Главной проблемой для западных стран в скором времени может стать то, что Россия и Китай могут с помощью ШОС отвести крупные державы от возглавляемого Соединёнными Штатами порядка. В частности, к таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия.
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По словам Ставридиса, укрепление сотрудничества России и КНР в рамках ШОС должность стать серьёзным сигналом для Североатлантического альянса. Так, благодаря регулярным военным учениям, подписанным соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь России и Китаю «поиграть геополитическими мускулами».
Главной проблемой для западных стран в скором времени может стать то, что Россия и Китай могут с помощью ШОС отвести крупные державы от возглавляемого Соединёнными Штатами порядка. В частности, к таким государствам относятся Турция и Саудовская Аравия.
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Анастасия Чинкова