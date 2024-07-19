Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть все территории

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены российскими военными. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
Он отметил, что миру необходимо продолжить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий на Украине.
По его словам, от Запада зависит готовность России к переговорам. Должно быть усилено давление на РФ, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Он отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сообщил Зеленский.
По его словам, от Запада зависит готовность России к переговорам. Должно быть усилено давление на РФ, потому что «чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Он отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Дарья Осипова