Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего лидера США Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике. Об этом пишет Telegram-канал «УНИАН».
«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — написал он.
Зеленский отметил, что работа с бывшим американским лидером в случае его переизбрания на пост президента будет тяжелой.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, звонок состоится из-за обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).
Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова