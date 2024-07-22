Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своей победы на выборах заставит украинского президента Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что Трамп заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками.
В воскресенье, 21 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
Выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из гонки
В США указали на задачи Байдена перед уходом
В воскресенье, 21 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
Выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из гонки
В США указали на задачи Байдена перед уходом
Дарья Осипова