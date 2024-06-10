Талибы* прибыли на Международный форум министров образования в Казани

Фото: istockphoto/Belyay
Делегация движения «Талибан»* прибыла в Казань. Её представители примут участие в работе Международного форума министров образования, проходящего в столице Татарстана.
В первый день визита делегации гостям из Афганистана показали интерактивный стол «Пирогов», сообщает РИА Новости. С помощью этого устройства школьники изучают основы анатомии.
Ранее афганское правительство направило представительную делегацию для участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парадокс заключается в том, что после бегства из Кабула американцев власть в Афганистане принадлежит движению «Талибан»*, которое в России признано террористическим и запрещено.
На днях МИД и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Вопросом легитимности власти в Афганистане озабочены и другие государства. Например, в начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об исключении «Талибана»* из перечня террористических организаций.
Читайте также:
Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России
Делегация движения «Талибан»* прибыла в Петербург на ПМЭФ
Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Ранее афганское правительство направило представительную делегацию для участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парадокс заключается в том, что после бегства из Кабула американцев власть в Афганистане принадлежит движению «Талибан»*, которое в России признано террористическим и запрещено.
На днях МИД и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Вопросом легитимности власти в Афганистане озабочены и другие государства. Например, в начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об исключении «Талибана»* из перечня террористических организаций.
Читайте также:
Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России
Делегация движения «Талибан»* прибыла в Петербург на ПМЭФ
Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов