Россия направила гуманитарную помощь Афганистану после землетрясения
МЧС России направило первую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2200 человек. Самолет Ил-76 с 20 тоннами продуктов питания вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский по указанию президента Владимира Путина.
Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению правительства РФ. Решение о помощи было принято после официального обращения властей Афганистана к России через структуры МЧС с просьбой помочь в устранении последствий стихийного бедствия.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Афганистана в ночь на 1 сентября. Эпицентр располагался примерно в 27 км к востоку от города Джелалабад, очаг залегал на глубине около 8 км. За основными подземными толчками последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7.
По последним данным властей Афганистана, число погибших достигло 2205 человек, еще 3640 получили ранения. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
Сложность доставки помощи усугубляется труднодоступностью многих пострадавших районов. Как сообщает ООН, многие населенные пункты остаются отрезанными из-за оползней и камнепадов, вызванных подземными толчками и недавними ливнями. Спасателям иногда приходится идти пешком по четыре-пять часов, чтобы добраться до отдаленных деревень.
