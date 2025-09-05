Россия направила гуманитарную помощь Афганистану после землетрясения

05 сентября 2025, 01:22

Фото: istockphoto/Dushlik

МЧС России направило первую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2200 человек. Самолет Ил-76 с 20 тоннами продуктов питания вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский по указанию президента Владимира Путина.