Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» за отказ вернуть авиабазу Баграм

21 сентября 2025, 01:09

Президент США Дональд Трамп в официальном заявлении в социальной сети Truth Social пригрозил Афганистану серьёзными последствиями в случае отказа передать Вашингтону контроль над авиабазой Баграм. Об этом сообщает ТАСС.





Угроза прозвучала на фоне переговоров между американскими представителями и движением «Талибан» о возможном возврате базы.





«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил — Соединённым Штатам Америки, — произойдёт что-то плохое», — заявил Трамп.

«Афганцы никогда не соглашались на военное присутствие США, и эта возможность была полностью исключена во время переговоров в Дохе».

