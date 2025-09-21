Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» за отказ вернуть авиабазу Баграм
Президент США Дональд Трамп в официальном заявлении в социальной сети Truth Social пригрозил Афганистану серьёзными последствиями в случае отказа передать Вашингтону контроль над авиабазой Баграм. Об этом сообщает ТАСС.
Угроза прозвучала на фоне переговоров между американскими представителями и движением «Талибан» о возможном возврате базы.
«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил — Соединённым Штатам Америки, — произойдёт что-то плохое», — заявил Трамп.Администрация Трампа рассматривает Баграм как стратегический объект для наблюдения за Китаем, поскольку база расположена в часе лёта от китайского ядерного полигона Лобнор. Однако эксперты сомневаются в реалистичности планов возврата базы, отмечая, что это потребует размещения до 10 000 военных и может привести к повторному вторжению в Афганистан.
Талибы категорически отвергают возможность возврата американских войск. Представитель МИД Афганистана Закир Джалали заявил:
«Афганцы никогда не соглашались на военное присутствие США, и эта возможность была полностью исключена во время переговоров в Дохе».