Российский этнограф Каверин вернулся из афганского плена в Шереметьево
Российский этнограф Святослав Каверин, задержанный талибами в Афганистане по подозрению в шпионаже, вернулся на родину после 52 дней заключения. Ученый сообщил, что проходит паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, где вызывает закономерный интерес у пограничников.
Этнограф опубликовал первое сообщение в своем Telegram-канале после освобождения, указав, что находится в аэропорту Шереметьево и проходит паспортный контроль.
«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, т. к. не мог не вызвать интерес», — написал Каверин.Каверин был задержан 19 июля в афганской провинции Кундуз по обвинению в попытке контрабанды украшений, которые талибы сочли антиквариатом. Однако позднее выяснилось, что реальной причиной задержания могли стать подозрения в шпионаже. Талибов насторожили маршрут ученого, включавший провинцию Нуристан, где не все поддерживают власть движения «Талибан», а также его контакты с местными жителями. По статье о шпионаже в Афганистане предусмотрена смертная казнь.
Освобождение Каверина стало результатом усилий российских дипломатов. Как сообщалось, самолет с ученым на борту вылетел из Кабула 8 сентября и прибыл в московский аэропорт Шереметьево вечером того же дня. Мать этнографа подтвердила его возвращение, отметив, что он будет дома ночью.