Российский этнограф Каверин вернулся из афганского плена в Шереметьево

08 сентября 2025, 23:49

Вячеслав Каверин (Фото: Telegram @t.me/swatslav)

Российский этнограф Святослав Каверин, задержанный талибами в Афганистане по подозрению в шпионаже, вернулся на родину после 52 дней заключения. Ученый сообщил, что проходит паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, где вызывает закономерный интерес у пограничников.





Этнограф опубликовал первое сообщение в своем Telegram-канале после освобождения, указав, что находится в аэропорту Шереметьево и проходит паспортный контроль.





«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, т. к. не мог не вызвать интерес», — написал Каверин.