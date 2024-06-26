Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан

Фото: IStock/Andrii Koval
Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассан, задержанная в России за нарушение миграционного законодательства, вынуждена вернуться в Афганистан. Об этом сообщила «Фонтанке» адвокат Мария Беляева.
Афганская диаспора пыталась помочь Хассани сбежать от преследования исламских радикалов в безопасном направлении. На родине девушка открыто выступала против «Талибана»*, который пришел к власти в стране три года назад. В частности, она получила высшее образование, выступала на телевидении и имела собственный бизнес. Такой образ жизни шел вразрез с убеждениями радикальных исламистов.
Девушка бежала из Афганистана в 2021 году, сначала уехав в Таджикистан и оттуда попав на Украину. Из Украины журналистку обманом привезли в Россию, где в отношении нее начались судебные разбирательства из-за попытки незаконного пересечения границы в сторону ЕС.
Накануне Хассан отбыла последний день своего наказания, но в убежище ей было отказано. По словам адвокатов, она вылетела из аэропорта Москвы в столицу Афганистана Кабул.
Многие правозащитники высказали опасения, что за убеждения девушки по возвращению на родину ее могут казнить.
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*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.
Девушка бежала из Афганистана в 2021 году, сначала уехав в Таджикистан и оттуда попав на Украину. Из Украины журналистку обманом привезли в Россию, где в отношении нее начались судебные разбирательства из-за попытки незаконного пересечения границы в сторону ЕС.
Накануне Хассан отбыла последний день своего наказания, но в убежище ей было отказано. По словам адвокатов, она вылетела из аэропорта Москвы в столицу Афганистана Кабул.
Многие правозащитники высказали опасения, что за убеждения девушки по возвращению на родину ее могут казнить.
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*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.
Олег Дикий