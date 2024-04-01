Талибы* приглашены на форум «Россия — Исламский мир» в Казани

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Делегация находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан»* приглашена к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Да, планирует (принять участие — ред.), они приглашены», — сказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
По его словам, сотрудничество РФ с правительством талибов* по антитеррору «ведется на регулярной основе».
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в Казани 14-19 мая.
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*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
Алёна Самарева