«Забился в истерике»: как глава СБУ Малюк отреагировал на требование РФ о своем аресте

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк забился в истерике от требования России арестовать его. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вчера этот персонаж, ареста которого мы требуем, бандитского вида товарищ Малюк, который возглавляет сейчас СБУ, он тут же разразился такой гневной речью, патриотической с точки зрения Украины, наполненной, но мы получили главный сигнал — он сигнал получил. Он забился в истерике», — заявил Мирошник.
По его словам, Малюк осознаёт последствия того, как этот механизм должен действовать. Отсчёт времени уже начался, уточнил Мирошник и отметил, что запущена процедура признания его и глав других украинских структур террористами.
Напомним, 31 марта Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.
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Элина Позднякова