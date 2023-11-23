Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

Согласно информации из издания The Standard, сотрудник таможни Гонконга был представлен перед судом по обвинению в изнасиловании пьяной туристки из Швеции. События произошли 17 ноября, когда местный житель отвез путешественницу в отель Ming Court и совершил над ней насилие, учитывая её состояние алкогольного опьянения.