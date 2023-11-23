Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

Фото: istock / choochart choochaikupt
Согласно информации из издания The Standard, сотрудник таможни Гонконга был представлен перед судом по обвинению в изнасиловании пьяной туристки из Швеции. События произошли 17 ноября, когда местный житель отвез путешественницу в отель Ming Court и совершил над ней насилие, учитывая её состояние алкогольного опьянения.
Полиция задержала 28-летнего таможенного сотрудника Ли Кин-она на следующий день после инцидента. Его заключили под стражу, отклонив ходатайство о залоге.
Расследование требует восьминедельного срока для полной ясности событий. Планируется изучение видеозаписей с камер наблюдения, допрос свидетелей, судебно-медицинская экспертиза и анализ мобильного телефона подозреваемого.
Судья отложил слушание дела до 15 января. Статья об изнасиловании предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного тюремного срока.
Читайте также:
В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом
В Челябинской области 70-летний пенсионер-инвалид изнасиловал соцработника
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
Расследование требует восьминедельного срока для полной ясности событий. Планируется изучение видеозаписей с камер наблюдения, допрос свидетелей, судебно-медицинская экспертиза и анализ мобильного телефона подозреваемого.
Читайте также:
В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом
В Челябинской области 70-летний пенсионер-инвалид изнасиловал соцработника
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
Артем Кузьмин