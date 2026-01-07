Известный рэпер попал в один изолятор с Мадуро

07 января 2026, 08:23

ABC: рэпер 6ix9ine стал соседом Мадуро в бруклинском СИЗО

Фото: iStock/Elmar Gubisch

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Дэниел Эрнандес) поместили в тот же следственный изолятор в Бруклине, где содержится президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал ABC News.