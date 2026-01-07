Известный рэпер попал в один изолятор с Мадуро
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Дэниел Эрнандес) поместили в тот же следственный изолятор в Бруклине, где содержится президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Исполнитель явился в учреждение для отбытия 90-дневного срока. За решеткой он оказался за нарушение требований условно-досрочного освобождения. Музыкант признавался, что хочет станцевать с венесуэльским лидером.
Ранее сообщалось, что Мадуро попадет в «звездную» тюрьму, в которой находятся американский рэпер Пи Дидди, глава наркокартеля Синалоа Хоакин «Эль Чапо» Гусман и другие известные заключенные.
Учреждение успели прозвать «адом на земле». Постояльцы неоднократно жаловались на суровые условия содержания, а некоторые американские судьи даже отказывались отправлять туда фигурантов.
Читайте также: