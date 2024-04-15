Представитель главы СБУ Малюка обжаловал решение о его заочном аресте

Фото: iStock/simpson
Представитель главы СБУ Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта, обжаловал решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначена.
Напомним, что в отношении Милюка в РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Глава СБУ был арестован заочно в марте этого года. Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.
Уточняется, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ. Сейчас глава украинской Службы безопасности находится в федеральном и межгосударственном розыске.
26 марта глава СБУ Василий Малюк неофициально признал причастность своего ведомства к покушениям на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, бывшего народного депутата Украины Илью Киву и генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко.
Ранее в МИД РФ сообщили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.
Читайте также:
«Забился в истерике»: как глава СБУ Малюк отреагировал на требование РФ о своем аресте
Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
Глава СБУ Малюк пригрозил усилить диверсии против РФ
Напомним, что в отношении Милюка в РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Глава СБУ был арестован заочно в марте этого года. Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.
Уточняется, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ. Сейчас глава украинской Службы безопасности находится в федеральном и межгосударственном розыске.
26 марта глава СБУ Василий Малюк неофициально признал причастность своего ведомства к покушениям на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, бывшего народного депутата Украины Илью Киву и генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко.
Ранее в МИД РФ сообщили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.
Читайте также:
«Забился в истерике»: как глава СБУ Малюк отреагировал на требование РФ о своем аресте
Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
Глава СБУ Малюк пригрозил усилить диверсии против РФ
Дарья Осипова