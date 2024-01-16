Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев в Айове

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Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии в Айове. Об этом сообщает NBC со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Голосование в штате Айвова открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. Для определения кандидата республиканцы проводят очные конференции (кокусы).
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Диана Аванесян