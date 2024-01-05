ТАСС: В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы

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Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В частности, информацию о взрывах в Кривом Роге передало украинское издание «Зеркало недели», а о взрывах в Харьковской области стало известно благодаря украинскому агентству ТСН (телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).
Предупреждение о воздушной угрозе ранее было объявлено в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных официальному Киеву районах новых регионов России — Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.
За последние дни по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев