Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней

Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о числе атак на территорию Украины за последние несколько дней.
«За последние пять суток по Украине было выпущено не менее 500 ракет и дронов», — цитирует украинского президента его Telegram-канал.В ходе телефонного разговора Зеленский выразил признательность Сунаку за «значительный и всесторонний вклад Великобритании в укрепление украинской ПВО».
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