В городе Белая Церковь на Украине прозвучала серия взрывов

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В украинском городе Белая Церковь под Киевом прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Ранее также сообщалось о взрывах непосредственно в столице Украины.
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации гласят о том, что на всей территории Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.
Ранее сообщалось, что российские военные в качестве ответа на обстрел Белгорода нанесли массированные удары по военным объектам в Харькове. Позднее стало известно, что им удалось ударить по объектам, в которых располагались украинские националисты из «Правого сектора»* и «Кракена»*.
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*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации гласят о том, что на всей территории Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.
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*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России
Анастасия Чинкова